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Xrp Ripple davası ne zaman, Mayısıs'ın kaçında? ABD Ripple mahkeme tarihi

Son günlerin gündeminde bulunan para borsası herkesin meraklarını arttırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ABD ve Ripple arasında dava söz konusu oldu. Açılan mahkeme ne zaman? Dava konusu ne olarak gösterildi? Menkul kıymetler ve borsa da düşüşlerin sebebi bu gerginlik olabilir mi diye merak edilenler konu ile ilgili ayrıntılı detaylar haberimizde

30 Nisan 2021 Cuma 15:09
Xrp Ripple davası ne zaman, Mayısıs'ın kaçında? ABD Ripple mahkeme tarihi
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Aylar öncesin de bu sorunların başlaması ve 22 Şubat 2021 tarihinde ilk duruşması yaşanan mahkemenin devamlılığı merak konusu oldu. Ripple XRP davası herkesi şaşırtan gelişmelerle devamlılığını sürdürürken Ripple ve iki yöneticisi tarafından açılan dava karar bağlanacak mı?

SEC’in , Ripple ve şirketin CEO’su Brad Garlinghouse ile kurucusu olrak Chris Larsen’ı XRP ile birlikte 1.3 miyar dolarlık illegal yollarla yasa dışı menkul kıymet satışı yapıldığını öne sürerek açılan davanın 22 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilen ilk duruşmasında hakim delil yetersizliğini öne sürerek karara varılmadı. Bu durum yüzünde Rippe ve SEC arasında telefon konuşması gerçekleşti. Konuşma sonrası Ripple il zaferini aldığını duyurdu. 6 Nisan günü gerçekleştirilen telefon konuşmasını davaya sunarak yargıç Sarah Netbun, Ripple’ın bu konuşmada ‘’Bitcoin ve Ethereum ile ilgili kaynaklarını zorunlu kılma hareketi’’ kabul ederek gerekçeyi yayınladı.

Ripple, XRP davası ne zaman saat kaçta?

İlk duruşması 22 Şubat günü gerçekleşen dava da sonuca varılmaması ardından iki tarafta belgelendirmeleri arttırmak için çalışmalara başladı. Mahkeme kararına göre davanın açılış savunmalarını  12 Nisan günü yapılacağı söylendi. Verilen tarih esas alınarak şirketin CEO’su Garlinghouse ile yönetim kurulu başkanı Larsen’in davayı reddetmeyi istediklerini belirtecekleri gün bu tarih olarak bilindi. Taleplerini belirttikleri tarihtan sonra 19 Nisan günü, 10 bin kadar XRP yatırımcılarını davaya ilave yapılmasını talep hakkı avukat John Deaton tarafından sunuldu. Asıl davanın geçekleşeceği tarih 22 Nisan günü herkes tarafından merakla bekleniyor.

Dava sürecinde Ripple tarafı SEC’yi geçmiş dönemlerde XRP’nin yatırımı olmadığını hakkında gerekli açıklamayı borsaya yapmadığını belirterek suçlamalarda bulundu. Bunun karşısında kendisine savumak için SEC’in açıklaması şöyle oldu: ‘’böyle bir zorunluluk yok. Ripple’nin kendi savunmasını yapmak yerine, kayıtsız satış konusunu başka yöne çekiyor’’ açıklamalarında bulunmasının ardından böyle bir savunmanın yapılmasına izin verilmemesini engellemek amaçlı dilekçe sunmuştur. Her iki tarafta 22 Nisan günü kendilerini savunan belgeleri hakime sunarak davayı sonuçlandıracak. Borsa da yaşanan yükselişin nedeni mahkeme zamanının yaklaşması olarak düşünülüyor. XRP fiyatı kısa sürede 1 dolarında üzerine çıkması gözleri üzerine çekti. Mahkeme tarih farkları nedeni ile SEC kendi savunmasını detaylı açıklamalar ve belgeler sunarak 14 Mayısıs 2021 tarihinde dava da gerçekleştirecek. Karşı tarafın yapılan savunmalara karşılık vermesi için de 4 Haziran gününe kadar süre tanınacağı belirlendi. Borsada yükselişlerin devam etmesi mahkeme tarafından sorun yaratır mı soruları da yatırımcılar için merak konusu uyandırdı. Mahkemenin gerçekleşmesinin ardından gerekli açıklamalar yetkililer tarafından yapılacaktır.




Son Güncelleme: 30.04.2021 15:09
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Anahtar Kelimeler:
BorsaMahkemeABDXRP
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