XRP davası saat kaçta başlayacak? 1 XRP kaç TL?

Ripple adlı coin borsasında yer alan XRP gündeme bomba gibi düştü. Kayıt dışı fon satmaktan suçlanan kripto para XRP bugün davası olacak. Yatırımcılar tarafından yakın takipte olan XRP 2013 yılından bu yana XRP kayıt dışı fon satarak devam etmekteydi. Kripto paralar arasında yer alan XRP uzun yıllardır en çok kullanılan kripto paralar arasında yer almaktaydı. 2013 yılından bu yana yapılan yasa dışı fonları satmaktan suçlanan XRP kurucuları çıkacağı mahkemede ne tür sonuçlarla karşılacak. Yatırımcıların gözü XRP'ta bugün olacak mahkeme sonucu bekliyor.

1 XRP kaç TL?

22 Şubat Pazartesi mahkeme karşısına çıkacak olan XRP saat kaçta hâkim karşına çıkacağı henüz belli değil.

1 XRP fiyatı 3.77 TL’den işlem görüyor. Bitcoin şu an için büyük bir ödeme yöntemidir.