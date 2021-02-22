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XRP davası saat kaçta başlayacak? 1 XRP kaç TL?

Kripto para olan ve 24 saatte genişleyen Ripple (XRP) kayıt dışı fon satmaktan suçlandı. Hakkında dava açılan kripto para için XRP davası saat kaçta başlayacak? 1 XRP kaç TL?

22 Şubat 2021 Pazartesi 13:06
XRP davası saat kaçta başlayacak? 1 XRP kaç TL?
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Ripple adlı coin borsasında yer alan XRP gündeme bomba gibi düştü. Kayıt dışı fon satmaktan suçlanan kripto para XRP bugün davası olacak.  Yatırımcılar tarafından yakın takipte olan XRP  2013 yılından bu yana XRP kayıt dışı fon satarak devam etmekteydi. Kripto paralar arasında yer alan XRP uzun yıllardır en çok kullanılan kripto paralar arasında yer almaktaydı. 2013 yılından bu yana yapılan yasa dışı fonları satmaktan suçlanan XRP kurucuları çıkacağı mahkemede ne tür sonuçlarla karşılacak. Yatırımcıların gözü XRP'ta bugün olacak mahkeme sonucu bekliyor. 

22 Şubat Pazartesi mahkeme karşısına çıkacak olan XRP saat kaçta hâkim karşına çıkacağı henüz belli değil.

1 XRP kaç TL?

1 XRP fiyatı 3.77 TL’den işlem görüyor.  Bitcoin şu an için büyük bir ödeme yöntemidir.



Son Güncelleme: 22.02.2021 13:06
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Anahtar Kelimeler:
XRPKripto ParaDavaKayıt Dışı
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