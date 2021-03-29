Xiaomi Türkiye fabrikası nerede açılıyor? Xiaomi Türkiye fabrika adresi

Akıllı telefon devi Xiaomi, Türkiye şubesini bugün resmi olarak açtı. Xiaomi Türkiye’nin fabrikası da bugün açılmış oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fabrikasının açılında konuştu. Erdoğan açıklamasında;

"Bugün dünya devlerinin yatırımlarında ülkemizi tercih etmesinin gerisinde, Türkiye'nin girişimci dostu yatırım ikliminin önemli payı bulunuyor. Ayrıca ülkemiz, dinamik ve nitelikli iş gücü, geniş iç ve bölgesel pazarlara ulaşım imkanı, stratejik konumu ve yaygın teşvik sistemi ile uluslararası yatırımcılar için çok ciddi fırsatlar sunuyor." İfadelerine yer verdi.

Söz konusu fabrikada 2000 kişi iş sahibi olacak. 14 bin metrekarelik bir alana kurulan fabrikada yıl içerisinde 5 milyon akıllı telefon üretilecek. Fabrika İstanbul’un Avcılar semtinde kuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarından satır başları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 milyon üretim kapasitesi ve 2 bin kişilik istihdama dikkat çekerken, “Ülkemize yatırım yapan firmaların Ar-Ge vetasarım merkezlerini Türkiye'de kurma noktasındaki taleplerine açığız" Yatırım ortamını daha da iyileştirmeye yönelik ekonomik reform paketinin hayata geçmesi ve salgının etkilerinin hafiflemesiyle bu ivmenin giderek artacağına inandığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti: "Yıllık 10 milyonun üzerinde cep telefonu satışının gerçekleştiği; Avrupa, Rusya ve Ortadoğu pazarlarının birleşme noktası Türkiye, akıllı telefon üreticileri için bölgenin üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor” şeklinde konuştu.