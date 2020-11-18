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Watsons Black friday indirimleri olacak mı? Watsons kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları

Black Cuma çılgınlığına sayılı günler kala alışveriş yapmayı düşünen pek çok insan internet üzerinden mağazaların indirimlerini araştırmaktadır. Watsons Black Cuma indirim fırsatları ve kampanyaları.

18 Kasım 2020 Çarşamba 02:04
Watsons Black friday indirimleri olacak mı? Watsons kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları
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Black Cuma indirimleri Boyner’de de geçerli olacak. Bilindiği üzere Black Cuma 1932 yılından beri ABD’de de ki Şükran Gününden sonra ki ilk Cuma kutlanan ve bütün mağazaların %90’a varan indirimler yaptığı bir gündür. Bu güne Black Cuma denmesinin amacı ise izdihamların yaşanması ve ülke de ki trafiğin bir günlüğüne aşırı derecede yoğunlaşmasıdır.

Black Cuma indirimleri bu sene 27 Kasım tarihine denk gelmektedir. Black Cuma indirimlerini kaçıranlar için 30 Kasım tarihinde Siber Pazartesi adı altında bir indirim günü daha gerçekleşecektir.

Watsons mağazasında Black Cuma indirimleri ne zaman başlayacak?

 Black Cuma indirimlerinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de 27 Kasım tarihinde başlaması beklenmektedir. Ayrıca Watsons mağazası indirimleri Efsane Cuma adı altında başlayacaktır.

Watsons mağazasından Black Cuma indirimlerinden yararlanırken nelere dikkat edilmelidir?


Black Cuma indirimlerini bekliyorsanız dikkat etmeniz gereken nokta alışverişinizi erkenden bitirmek denilebilir. Çünkü artan kargolama işlemleri ürünün geç gelmesine neden olacaktır. Ayrıca çok fazla insanın sitelere giriş yapması ile sitelerde yavaşlama ve yükleme problemlerin de beraberinde getirecektir. Son olarak gereksiz alışveriş yapmaktan kaçınmak mantıklı olacaktır. Hem pişman olmamak için hem de maddi açıda zorlanmamak için alışveriş listesi oluşturmak yararınıza olacaktır.

2020 Watsons indirimleri ne kadar olacaktır?

Watsons diğer mağazalar arasında en fazla indirim yapan mağazadır. Mağaza üzerinde binlerce üründe yüzde 60'a ulaşan indirimler yapılacağı ifade edilmiştir.

Geçmiş Black Cuma indirimlerinde Watsons mağazasının en yüksek indirimleri ne kadardır?

Black Cuma indirimlerinde en fazla indirimi veren mağazalardan birisi olduğu bilgisini vermiştik. Birçok üründe %50 indirim yapacak mağaza da %75 oranında indirim görmekte mümkün olacaktır.

Watsons dışında Black Cuma indirimleri yapan mağazalar hangileridir?

Black Cuma indirimleri dünya çapında yüzlerce mağaza tarafından yapılmaktadır. Ülkemizde bunlara verilecek önekler Trendyol, Boyner gibi online alışveriş siteleri olabilir. Ayrıca pek çok diğer mağaza Mavi, De Facto gibi mağazalar da Black Cuma indirimlerini yapmaktadır. Genellikle yurt dışından ürün getiren firmalarda ciddi Black Cuma indirimleri yapmaktadır. Buna önek olarak Aliexpress denilebilir.



Son Güncelleme: 18.11.2020 02:04
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