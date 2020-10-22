Volkswagen Passat kampanya düzenledi! Sıfır araç kampanyası devam ediyor!

Ülkemizde en fazla satışı yapılan ve vatandaşlar tarafından en sevilen araçlardan bir tanesi olan Volkswagen markasına ait Passat modeli yeni kampanyasını duyurarak vatandaşların dikkatini çekmeye devam ediyor.

Volkswagen tarafından yapılan kampanyanın amacı olarak dünya genelinde yayılan Covid-19 nedeni ile sıfır araç alımlarının düşmesi gösterilirken 2020 model Volkswagen Passat aracın değerinin yarısına kadar 36 ay vade ile kredi seçeneği sunmaya başladı.

Volkswagen Passat kampanya detayları

Kampanyalarını duyuran otomotiv devleri arasında en merak edilen firma olan Volkswagen Passat modeli için kampanyasını duyurdu.

Duyurulan kampanyada Volkswagen AutoCredit tarafından sağlanan krediler ile birlikte aracın değerinin %50’sine kredi imkanı sunuluyor. 36 ay vade seçeneği olan kredinin en dikkat çeken özelliği ise 36 ay ödeme erteleme seçeneğinin olmasıdır.

Volkswagen Passat 2020 model fiyat listesi