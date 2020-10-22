Volkswagen Passat kampanya düzenledi! Sıfır araç kampanyası devam ediyor!

Ülkemizde en fazla satışı yapılan ve vatandaşlar tarafından en sevilen araçlardan bir tanesi olan Volkswagen markasına ait Passat modeli yeni kampanyasını duyurarak vatandaşların dikkatini çekmeye devam ediyor.
Volkswagen tarafından yapılan kampanyanın amacı olarak dünya genelinde yayılan Covid-19 nedeni ile sıfır araç alımlarının düşmesi gösterilirken 2020 model Volkswagen Passat aracın değerinin yarısına kadar 36 ay vade ile kredi seçeneği sunmaya başladı.
Volkswagen Passat kampanya detayları
Duyurulan kampanyada Volkswagen AutoCredit tarafından sağlanan krediler ile birlikte aracın değerinin %50’sine kredi imkanı sunuluyor. 36 ay vade seçeneği olan kredinin en dikkat çeken özelliği ise 36 ay ödeme erteleme seçeneğinin olmasıdır.
Volkswagen Passat 2020 model fiyat listesi
- 2020 Model Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Impression Donanım Paketi 358.900 TL
- 2020 Model Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Business Donanım Paketi 408.300 TL
- 2020 Model Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elegance Donanım Paketi 492.700 TL
- 2020 Model Passat 1.6 TDI SCR 120 PS DSG Impression Donanım Paketi 327.700 TL
- 2020 Model Passat 1.6 TDI SCR 120 PS DSG Business Donanım Paketi 431.100 TL
- 2020 Model Passat 1.6 TDI SCR 120 PS DSG Elegance Donanım Paketi 523.300 TL
- 2020 Model Passat 2.0 TDI SCR 150 PS DSG Business Donanım Paketi 602.700 TL
- 2020 Model Passat 2.0 TDI SCR 150 PS DSG Elegance Donanım Paketi 701.800 TL
- 2020 Model Passat 2.0 TDI SCR 240 PS 4M DSG Elegance Donanım Paketi 845.700 TL