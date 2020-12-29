Volkswagen, Manisa'daki fabrika yatırımından vazgeçti!

Merkezi Almanya'da bulunan ve dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Volkswagen, bir süre önce Türkiye'de fabrika açmaya karar vermiş ve bir şirket bünyesi oluşturmuştu. Manisa'da kurulacak olan fabrikayla ilgili gerekli yatırım desteği göremeyen otomotiv devi, şirketi tasfiye etmeye karar verdi.

Büyük bir üretim tesisi kurmayı hedefleyen şirket, Türkiye'de yeni otomobil üretip bir çok insana da iş istihdamı sağlayacaktı. Söz konusu projeden vazgeçen Volkswagen yetkilileri Türkiye ile ilgili yeni bir karar daha alarak kurulan şirketi tasfiye ettiklerini duyurdu. Şirket tarafından alınan karar Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilirken otomotiv devinin Türkiye'deki şirketi de kısa bir süre kapanması bekleniyor.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle yatırım planlarını bir dönem gözden geçiren şirket Temmuz ayı içerisinde yaptığı bir duyuruda Manisa’da yapılması öngörülen yatırımı bir süreliğine askıya alındıklarını açıklamıştı. Daha sonrasında Slovakya’daki tesisleri için ek yatırımlarda bulunan Volkswagen yetkilileri 'Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' için 17 Aralık'ta Ticaret Sicil Müdürlüğüne başvuru yaparak tasfiye kararı aldı.