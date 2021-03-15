Volkswagen Golf 8 Türkiye satış fiyatı ve özellikleri

Avrupa’nın en çok satan otomobil markaları arasında yer alan Alman otomotiv Volkswagen, uzun bekleyişin ardından Golf 8 çıktı. Yenilenen araba modeli iç tasarımı ve son model teknoloji sistemi ile karşımıza çıkan yeni araba modeli tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. ÖTV zammından kaynaklı yüksek fiyatlar ile karşımıza çıkan Alman markası oldukça beğenildi.

Volkswagen Golf 8 aracın teknik özellikleri nelerdir?

Golf ailesini andıran özelliği ile Golf 8 serisinde hatchback tasarım dikkat çekmektedir. Aracın uzunluğu 4284 milimetredir. Genişliği 1789 mm olan otomotivde yükseklik ise 1456 mm olarak belirlenmiştir. Innovision Cockpit’ten yararlanan araba elektronik gösterge paneli ve bilgi eğlence sistemi bulundurmaktadır.

Aracı kullanan kişiler için pratik özellik sunan araç, HUD, WeConnect/WeConnect+, Cart2X, We Upgrade ve mobil anahtar vardır. Büyük konfor özelliği sağlayan araçta en büyük etken sezgisel kullanım ön plandadır.

Türkiye’de 1994 yılından itibaren faaliyet gösterdiğini açıklayan Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Gino Bottaro, yeni nesil aracın bu zamana kadar 210 binden fazla satış yaptığı açıklandı.

Bottaro sözlerine devam ederken hatchback segmentinin çok tercih edildiğini ve bu yüzden çok fazla satıldığını söyledi. Pandemi nedeniyle yarım yıl satılan araçlar aylık baz olarak bakıldığında 58’lere kadar ulaşan segment payı olduğunu açıkladı. ‘İkonik ve zamansız’ model tanımlamasını yapan Gino Bottaro, yeni çıkan araba için tamamen son sürüm teknolojilerin kullanıldığını söyledi.





Volkswagen Golf 8 Türkiye fiyatları