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Volkswagen Golf 8 2021 fiyatı ne kadar? Yeni Golf 8 özellikleri ve fiyat listesi

2021 yılında çoğu kisi tarafından tercih edilen Volkswagen Golf model araçların fiyat listesi merak edilmeye başlandı. Yeni Volkswagen Golf 8 modelinin özellikleri, performansı ve fiyatı araştırılmaya başlandı.

21 Mart 2021 Pazar 23:20
Volkswagen Golf 8 2021 fiyatı ne kadar? Yeni Golf 8 özellikleri ve fiyat listesi
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Yeni yılda en popüler modellerden biri olması beklenen yeni golf modelinin özellikleri, teknolojisi, donanımı ve fiyatı insanların ilgisini çekmeye devam ediyor. Sıfır HB modelleri arasında en popüler model olan 2021 Golf modeli, en çok tercih edilen hatchback modellerinden biri olarak özellikle üst düzey donanım fonksiyonları ve yüksek performanslı motoru ile insanların ilgisini çekmiştir.

2021 yılında en çok merak edilen modellerden biri olan yeni Golf modelinin güncel fiyatı merak edilen konular arasında yerini aldı. Bu aracın satış fiyatı 238.100 TL'den başlamaktadır. Manuel ve otomatik olarak satın alınabilen 1.6 TDI Highline 115 PS DSG Automatic modeli Golf 2021 modelinin en üst paketidir, fiyatı ise 370.000 Türk Lirasıdır.

2021 yılının en fazla tercih edilen ve çoğu kişinin hayali olan Volkswagen Golf model araçların özellikleri merak içerisinde araştırılmaya başlandı. Hem yakıt açısından hem performans açısından yüksek performans sergileyen Volkswagen Golf model araçların fiyatlarına aşağıda yer alan listeden ulaşabilirsiniz.

2021 model Volkswagen Golf fiyat listesi

  • 2021 Volkswagen Golf 1.0 TSI Midline Plus 115 PS Manuel Vites: 238.100 Türk Lirası
  • 2021 Volkswagen Golf 1.0 TSI Midline Plus 115 PS DSG Otomatik: 255.700 Türk Lirası
  • 2021 Volkswagen Golf 1.0 TSI Comfortline 115 PS DSG Otomatik: 264.400 Türk Lirası
  • 2021 Volkswagen Golf 1.0 TSI Highline 115 PS DSG Otomatik: 279.600 Türk Lirası
  • 2021 Volkswagen Golf 1.5 TSI ACT Comfortline 150 PS DSG Otomatik: 279.200 Türk Lirası
  • 2021 Volkswagen Golf 1.6 TDI Comfortline 115 PS Manuel Vites: 273.700 Türk Lirası
  • 2021 Volkswagen Golf 1.6 TDI Highline 115 PS Manuel Vites: 289.200 Türk Lirası
  • 2021 Volkswagen Golf 1.6 TDI Comfortline 115 PS DSG Otomatik: 291.300 Türk Lirası
  • 2021 Volkswagen Golf 1.5 TSI ACT Highline 150 PS DSG Otomatik: 309.700 Türk Lirası
  • 2021 Volkswagen Golf 1.6 TDI Highline 115 PS DSG Otomatik: 369.800 Türk Lirası
  • Yeni Golf 1.0 TSI 110 PS Manuel Impression: 223.500 Türk Lirası
  • Yeni Golf 1.0 eTSI 110 PS Otomatik Life: 314.000 Türk Lirası
  • Yeni Golf 1.0 eTSI 110 PS Otomatik Style: 346.000 Türk Lirası
  • Yeni Golf 1.0 eTSI 110 PS Otomatik R-Line: 365.000 Türk Lirası
  • Yeni Golf 1.5 eTSI 150 PS Otomatik Style: 379.500 Türk Lirası
  • Yeni Golf 1.5 eTSI 150 PS Otomatik R-Line: 398.500 Türk Lirası

Yeni Golf modeli, 115 ve 150 hp olmak üzere iki farklı motora sahip, güncellenmiş bir motor konsepti ile yüksek bir performans seviyesi sunuyor. Performans açısından çok iyi bir tork yönüne sahip araç ortalama olarak 8 saniyede 0'dan 100'e ulaşabilmektedir. Araç, saatte 230 km hıza çıkabilir.

Bu aracın motoru, benzinli modelde 100 kilometrede ortalama 6-7 litre yakıt tüketimi ile yakıt tüketimi açısından iyi performans gösteriyor. Bu konuda iyi olduğu söylenebilir.

2021 Golf Donanımları

  • LED Farlar ve LED Gündüz Sürüş Farları
  • LED Stop Lambaları
  • Panoramik Açılır Cam Tavan
  • C formunda çerçevelere sahip R-Line ön tampon.
  • R-Line logosuna sahip parlak siyah radyatör ızgarası.
  • R-Line arka tampon altı difüzör.
  • Egzoz formundaki ilave krom çıtalar.
  • Ek aerodinamik klapeye sahip arka tavan üstü spoyler.
  • Mobil Bağlantı Arayüzü
  • Navigasyon Sistemi
  • 9,2″ renkli dokunmatik geniş ekran
  • Toplam 400 Watt çıkışa sahip 8 adet hoparlör
  • Turboşarjlı Kademeli Enjeksiyon “TSI” teknolojisi
  • Aktif Silindir Yönetimi “ACT
  • Adaptif Hız Sabitleyici “ACC”
  • Kör Nokta Uyarı Sistemi
  • Şerit Takip Asistanı
  • Çapraz Trafik Uyarısı
  • Trafikte Sürüş ve Acil Durum Asistanı
  • Park asistanı
  • Şehir İçi Acil Frenleme “Front Assist”

Göz alıcı tasarım yöntemleri ve teknik detayları ile piyasadaki en popüler HB aracı, en sevilen yeni modeli olan otomobili incelemek ve güncellenmiş detaylarını öğrenmek için bir Volkswagen bayisini ziyaret edebilirsiniz.

 

 



Son Güncelleme: 21.03.2021 23:20
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VolkswagenGolfFiyat
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