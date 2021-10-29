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Veteriner sağlık teknisyeni maaşı ne kadar? Veteriner sağlık teknisyeni ne iş yapar?

Evcil, büyük ve küçükbaş hayvanların sağlığının korunması ile hastalıklarını tespit etmekle ve tedavi etmekle sorumlu olan kişilere veteriner sağlık teknisyeni adı verilir. Peki 2021 veteriner sağlık teknisyeni maaşı ne kadar? Veteriner sağlık teknisyeni ne iş yapar? İşte yanıtları...

29 Ekim 2021 Cuma 13:01
Veteriner sağlık teknisyeni maaşı ne kadar? Veteriner sağlık teknisyeni ne iş yapar?
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Evcil, büyük ve küçükbaş hayvanların sağlığının korunması ile hastalıklarını tespit etmekle ve tedavi etmekle sorumlu olan kişilere veteriner sağlık teknisyeni adı verilir. Hayvan sever insanlar başta olmak üzere iş arayan pek çok kişinin gündeminde olan veteriner sağlık teknisyenlerinin 2021 yılında ne kadar maaş aldığı ve ne iş yaptığı insanların arama motorlarına yazdığı terimler arasında yer alıyor. Peki 2021 veteriner sağlık teknisyeni maaşı ne kadar? Veteriner sağlık teknisyeni ne iş yapar?

2021 Veteriner Sağlık Teknisyeni Maaşı Ne Kadar?

Türkiye’de veteriner sağlık teknisyeni olarak çalışan bir kişi aylık ortalama olarak 6.500 TL maaş almaktadır. 2021 yılı itibariyle en düşük veteriner sağlık teknisyeni maaşı 2.826 TL, en yükseği ise 8.500 TL’dir. Bu maaş kişinin çalıştığı şirkete bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Veteriner Sağlık Teknisyeni Ne İş Yapar?

Veteriner sağlık teknisyeni olarak iş hayatını sürdürmek isteyen bir kişinin en az ortaöğretim (lise veya dengi) seviyesinde eğitim almış olması gerekiyor. Veteriner sağlık teknisyeni olan kişilerin ise yerine getirmesi gereken bazı görevleri bulunuyor. İşte o görevler:

- Bağlı bulunduğu bölgelerde veteriner hekim kontrolünde hastalık taramaları yapmak,

- Hayvanlara şap, şarbon, kuduz gibi koruyucu aşılar yapmak,

- Hastalık çıkan yerlerde sağlık tedbirleri almak,

- Hasta hayvanların ayrılmasını ve buna ilişkin bürokratik işlemleri yürütmek,e)    Hayvan ıslahında (tabi ve yapay tohumlamada) görev almak veteriner sağlık teknisyeninin görevleri arasındadır.

 

 


Son Güncelleme: 29.10.2021 13:01
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