Verizon, Yahoo ve AOL'u 5 milyar dolara satıyor!

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) çok uluslu telekomünikasyon şirketler topluluğu olan Verizon, AOL ve Yahoo'yu kapsayan medya grubunu özel sermaye şirketi olan Apollo Global Managementa 5milyar Dolar karşılığında satılacağını duyurdu.

İki şirketinde yaptığı ortak açıklamalarda, Verizon şirkette yüzde10 hisse sahibi olmayı sürdürecek. Diğer taraftan içinde TechCrunch, Yaho Finance ve Engadet gibi online medya şirketlerininde yer aldığı Yaho ve AOL markaları yalnızca "Yahoo" markasının çatısı altında birleşecekler.

Verizon, AOL'u 2015 yılında 4,4milyar Dolar karşılığında almış, 2017 yılında da Yahoo'yu 4,5milyar Dolar karşılığında almıştı.