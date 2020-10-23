Vergi yapılandırması kaç taksit olacak? Ödemeler ne zaman başlayacak?

AKP Grup Başkanvekili görevindeki Mehmet Muş, Meclis’ te yaptığı basın toplantısında, Türkiye Büyük Millet Meclisi planlaması ve Bütçe Komisyon ile yapılan görüşmelerin devam ettiğini, İşsizlik Sigortası Kanunu ve Bazı Kanunlar Hakkında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ ne ek olarak yapılacak olan vergi yapılandırması hakkında detaylar verdi.

Düzenlenen vergi yapılandırması paketinde yer alacak maddeleri Plan ve Bütçe Komisyonu’ na sunmaya hazır olduklarını söyleyen Mehmet Muş, komisyonun uygun gördüğü taktirde, kanun teklifine eklenip komisyondan geçirilir ise vergi yapılandırması da devreye girecek dedi. Yapılandırma paketinin çoğu şeyi kapsadığını söyleyen Muş; gelirden alınan vergi, katma değer için alınan vergi, kurumlar vergisi, özel tüketim için alınan vergi, motorlu taşıtlara uygulanan vergi gibi vergi borçlarının da pakette yer ettiğini söyledi.

AKP Grup Bakanvekili Muş; vergilerin ödenmemesi durumunda uygulanan cezalar, ödeme gecikmesinde uygulanan faiz ve gecikme zamlarının, trafik, nüfus para cezalarının, Karayolu Taşıma Kanunu gereğince uygulanan para cezalarının, kara yollarında yapılan hatalı geçişler nedeni ile uygulanan trafik cezaları gibi idari cezalarında(hepsi) yapılandırma paketi çerçevesinde olduğunu dile getirdi.

Öğrenim kredisi ile öğrenim kredi borcu, haksız bir şekilde yapılan ödemeler, kaynak kullanımını destekleme fonu, tarihi kültür değerlerini koruma katkı payı gibi vergilerinde yapılandırma paketinin çevresinde olduğunu söyledi. AKP Grup Bakanvekili Muş, Kamu Finansman ile Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yer alan hazine alacakları, madenlerden alınmakta olan devlet hakları, Amme Alacakların Tahsil Usuli hakkı gibi Kanun’ lar etrafında şekillenen alacaklar meselelerinde pakette bulunduğunu söyledi.

EN FAZLA 18 TAKSİT YAPILACAK!

Uygulanacak olan vergi yapılandırma paketi çerçevesinde , kanunun çıkmasının ardından yıl sonuna kadar başvuru yapma şartı bulunduğunu söyleyen Muş;

“En fazla 18 taksit yapılacabilecek, vatandaş ise bu taksitleri iki ayda bir olarak ödeyecek. İlk taksit zamanına kadar borç peşin bir şekilde ödenirse, bu nokta biliyorsunuz ana para ile birlikte işlemekte olan faizler bulunmakta, onlar silinecek. Yani YÜFE(Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi) kullanılacak. Onun oranı diğerlerine nazaran daha aşağılarda önümüze geliyor. İlk taksit içerisinde bu borçlar peşin bir şekilde yapatılırsa YÜFE vergisininde % 90’ ı silinecek.” Dedi.

Gümrük adlı vergi, gümrük vergisinin faizleri ve gecikmesinde uygulanan zam ile cezalarında yapılandırma içinde bulunacağını söyleyen AKP Grup Bakanvekili Muş, buna kanunun çıkması ile birlikte sene sonuna kadar başvuruda bulunma şartı yaptıklarını söyledi.

Ardından da en fazla 18 taksit uygulanacağını ve bu taksitlerin 2 ay içinde bir kere ödeneceği için 36 ay vadeli olduğunu söyledi. Taksitlerin ödeneceği ilk zaman dilimi ise 2021 senesinin Ocak ayında olacak.

SGK BORÇLARIDA BU PAKET KAPSAMINDA!

SGK primlerine uygulanmakta olan idari cezalar, gecikmelerde uygulanan cezalar ile faiz zamları da bu yapılandırma paketinin içinde yer aldığı AKP Grupvekili Muş tarafından onaylandı ve aranan şartın yine sene sonuna kadar başvuru olduğunu söyledi. SGK borçlarına uygulanacak taksidin ise yine 18 ay olduğunu ve ilk ödemelerin 2021 senesinin Şubat ayında başlayacağını düşündüklerini dile getirdi.

İl özel idareleri kapsamında borçlu bulunan kişilerinde borçlarının paket çerçevesinde olduğunu söyleyen Muş;

“Emlak vergisi, çevre ve temizlik için alınan vergi, reklam ve ilan için alınan vergi, su vergisi, atık su vergisi, katı atık için alınan ücretler, yol katılım payı, mutelif ücretler kökenli kurum tarafına yapılacak borçlar, zam ile faizler de yapınlandırma paketi çerçevesindedir. Bu yapılandırmalarda da kişinin yıl sonuna kadar başvurmasını şartı gerektiriyor.” Dedi.

YÜKOK, taşınamaz kültür değerlerinin korunması amacı ile yapılan katkı payınında yapılandırma paketi çerçevesinde olduğunu söyleyen Muş, TESK, TOBB, TÜRMOB, Barolar Birliği ve ihracatçı birleri gibi aidat parasının da yapılandırma paketinin çerçevesinde olduğunu paylaştı.

KOSGEB tarafınca kullanıma sunulan destek kaynaklardan yararlanan için aidat alacaklarının da yapılandırma paketinde bulunduğunu ve organize sanayi bölgesinin yaptığı kredi borcunun da yapılandırma çevresinde olduğunu dile getirdi.

İl özel idarelerinin, belediyeler ile bunlara bağlı olan kuruluşlarında sermayelerinin % 50’ sinin üzerinde bir oranının bunlara ait olan şirketlerin taşınmazlar hakkında yaptıkları kiralama ve irtifak hakkı işlemleri neticesinde alacakların da yapılandırma paketine girdiğini söyleyen AKP Grup Vekili Muş;

“Vakıflar Genel Müdürlüğünün ve mazbut vakıflarının kira alacakları da yapılandırma çerçevesindedir. Kalkınma adına kurulan ajanslar il özel idareleri, sanayi ile beldiyenin odaları tarafından alacakları ile Türk Standart Enstitüsü hizmet bedelinden alacaklar bu yapılandırma paketinin içinde bulunacaktır. Teklifimiz işte bunları çerçevelemektedir. Komisyonun onayladığı taktirde bu tekliflerimizide dahil edeceğiz. Vatandaşa şimdiden hayırlı olsun. Çok geniş bir yapılandırmayı komisyona sunacağız.” Sözlerine yer verdi.

VERGİ AFFI YOK, VERGİ BARIŞI VAR!

Gazeticiler tarafından yöneltilen sorularada cevap veren AKP Grup Milletvekili Muş, sorulan “Vergi affı da pakette yer alacak mı?” soruna, “Hayır, vergi barışı ve yapılandırma olacak” dedi.

Gazeteciler tarafından sorulan bir diğer soru ise vergi yapılandırma paketinin ne kadar miktarda parayı kapsadığı oldu. Bunun üzerine Muş,

“Birbirinden farklı kurumların alacakları bulunmakta. Farklı birimlerin , farklı idarelerin olduğu bir yapılandırma. Yaklaşık olarak 500 milyar Türk Lirası kadar bir rakam diyebiliriz.” Dedi.