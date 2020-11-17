Vergi yapılandırması başvuru tarihleri belli oldu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu vergi düzenlemesine ilişkin kararı onayladı. Yapılan düzenleme ile birlikte vergi affı ve yapılandırmalarından yararlanılabilecek. Vatandaşlar vergi affı ve yapılandırmasının nasıl yapılacağını merak ediyor.

Vergi yapılandırması başvuruları ne zamana kadar devam edecek?

Yapılan yeni vergi düzenlemesiyle birlikte devlete vergi borcu olan kişilerin borçlarını yapılandırmasına imkan verilecek. Uygulamadan yararlanmak ve borçlarını yapılandırmak isteyen kişiler başvurularını 31 Aralık tarihine kadar yapacak. Borçlarını yapılandıran kişiler ödemelerini ise 2021 yılının Ocak ayında ödemeye başlayacak.

Vergi yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?

Öte yandan söz konusu yapılandırma ve af yasası 2021 yılı öncesi olan borçlar için geçerli olacak.

Vergi yapılandırması başvuruları online olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sitesinden yapılabiliyor. Bunun yanı sıra direk olarak vergi dairelerine giderek de başvuru yapılabiliyor.

Online olarak resmi site üzerinden başvuru yapmak isteyenler siteye giriş yaptıktan sonra interaktif vergi dairesi üyesi olanlar şifresiyle giriş yaparken, üye olmayanlar ise e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yapabilir. Giriş yapıldıktan sonra sol alt tarafta bulunan menüde yapılandırma işlemleri kısmından form doldurarak başvuru yapılmaktadır.