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Vergi yapılandırmada ne kadar faiz indirimi uygulanıyor?

Tarihin en büyük borç yapılandırmasıyla ilgili detaylar netleşmeye başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayınladığı tebliğ neticesinde vergi yapılandırmada ne kadar faiz indirimi uygulanacağı ortaya çıktı.

28 Kasım 2020 Cumartesi 02:50
Vergi yapılandırmada ne kadar faiz indirimi uygulanıyor?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan borç yapılandırması çalışmaları devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, yeniden yapılandırmaya ilişkin tebliğ yayınlayarak yapılandırma ile ilgili detayları bildirdi. Tebliğde, uygulanacak olan indirimler önekler verilerek açıklandı.

En yüksek indirim vergide yapılacak


2019 yılında 488 lira olan trafik cezası, Yİ-ÜFE eklenmesiyle 513 lira olacak. Borç, 18 taksitte ödenirse 1.15 katsayısıyla çarpılarak 590 liraya yükselecek. Peşin ödemede ise 368.25 liraya düşecek.

Vergi ziyaı cezası borçlarında ise indirim oranı artıyor. Öneğin 90 bin liralık gelir vergisi, 90 bin lira vergi ziyaı cezası, 1600 lira özel usulsüzlük cezası, 21 lira 240 lira gecikme faizi, 24 bin 205’er liralık asla ve cezaya uygulanan gecikme zamlarıyla birlikte 251 bin 251 liraya yükseliyor. Bu borcun kanunda belirtilen sürede ödenmesi durumunda ise 99 bin 599 liraya düşüyor.

100 TL altı borçlar siliniyor

Tebliğde yer alan maddeye göre, 31 Aralık 2014Eten önce aslı 100 lirayı aşmayan alacakların tahsilinden vazgeçilecek. Yapılandırmadan faydalanarak borcunu sildirmek isteyen kişiler, 31 Aralık’a kadar borçlu oldukları tahsil dairelerine yazılı başvurularını yapacak.



Son Güncelleme: 28.11.2020 03:01
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TebliğYapılandırmaFaizIndirim
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