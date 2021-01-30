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Vergi yapılandırmada başvuru için son 3 gün!

Son dakika haberine göre vergi ve diğer alacakların yapılandırmasına ilişkin kanun kapsamında milyonlarca başvuru gerçekleştiği görülmüştür. Çıkarılan düzenleme kapsamında vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasında başvurularda son güne gelirken 105 milyar 712 milyon lira alacak yapılandırıldığı görüldü.

30 Ocak 2021 Cumartesi 15:45
Vergi yapılandırmada başvuru için son 3 gün!
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Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerine göre mükellefler vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanunun çok fazla talep olduğu görülüyor. Belirlenen kanundan yararlanmak için vergi dairelerine 7 milyon 349 bin mükellefin başvurduğu tespit edildi. Milyonlarca dilekçenin işleme alındığı kanunda başvuru için sürelerin uzatılmayacağı söylendi.

17 Şubat 2020 tarihinde kabul edilen kanun yararlanmak isteyen vatandaşlar için 1 Şubat 2021 Pazartesi gününe kadar başvuru yapılabilmesi için zaman verdi.

Başvurular nereden yapılıyor?

 

Başvurulara son günler kala birçok vatandaşın yeni haberi olması ile telaşa düşen kişiler nereden başvuru yapacağını merak ediyor. Gelir İdaresi Başkanlığı resmi intenet sayfasından yapılan başvurular aynı zamanda e-devlet üzerinden de yapılabilmektedir.

Ödemeler için son gün 1 MART 2021

Vergi dairelerine başvuran kişiler mükelleflerin ilk taksitlerinde peşin ödemeyi tercih ettiyse ödemelerin en geç 1 Mart 2021 Pazartesi gününe kadar yapılması gerektiği duyuruldu.

 



Son Güncelleme: 30.01.2021 15:45
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Anahtar Kelimeler:
Vergi YapılandırmaGelir İdaresi Başkanlığı
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