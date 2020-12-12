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Vergi yapılandırma başvurusu için son tarih ne zaman?

Birçok insanın uzun zamandır beklediği vergi borcu yapılandırma uygulamasında başvurular alınmaya devam ediyor. Çeşitli borçları içine alan yapılandırma uygulamasına başvuru için son tarihi haberimizden öğrenebilirsiniz

12 Aralık 2020 Cumartesi 16:25
Vergi yapılandırma başvurusu için son tarih ne zaman?
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Ülkemizde milyonlarca insanı ilgilendiren borç yapılandırması geçtiğimiz ay başlamıştı. 31 Ağustos 2020 tarihi öncesi borçları içine alan yapılandırma 31 Aralık 2020 tarihine kadar devam edecek. Borcu olan kişiler bu tarihe kadar alakalı kurumlara başvuru yapabilecekler. Bağ-Kur’lulardan 31 Ekim 2020 tarihine kadar olan borçlarını 2 ay içinde ödemezlerse veya yapılandırmada bulunmazlarsa prim borçları silinecek ama sigortalılıkları duracak ve borçlu oldukları dönem sigortalılıkları silinecek. Bu yapılandırma şu borçları kapsayacak;

-Gelir, kurumlar KDV, ÖTV, MTV, gümrük vergileri

-Emlak, çevre temizlik vergileri

-Ceza ve gecikme faizleri

-Prim borçları

-Köprü ve trafik cezaları

-Öğrenim kredisi borcu bulunalar

-Kamunun kira alacakları

-TOBB-TESK-Barolar Birliği aidatları

-Çiftçilerin, Tarım Kredi Kooperatifleri'ne borçlarını ve orman köylülerinin kredileri

Vergi yapılandırma son başvuru tarihi ne zaman?

Vergi borcu yapılandırma başvuruda bulunmak için az bir zaman kaldı. Eskiden bu gibi uygulamalarda vergi dairelerinde yoğunluk yaşanırdı. Bu günlerde ise hem teknolojinin gelişmesi hem de salgın sebebiyle intenet ortamından rahatça yapılandırma başvurusu yapılabiliyor. Borç yapılabdırması yapmak isteyen kişiler son başvuru günü olan 31.12.2020 tarihine kadar ilgili kurumlara başvuruda bulunabilir. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, il özel idarelerine, belediyelere v YİKOB’ olan borçlar 31.01.2021 tarihinde ilk taksiti ödenecek. SGK ile ilgili borçlar ise 28.02.2021 tarihinde ilk taksit ödenecek. Kalan taksitlerde 2 ay da bir olmak üzere en fazla 18 ay taksit şeklinde ödenecek.

Yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?

Yapılandırma başvurusu yapacak kişiler Gelir İdaresi Başkanlığı’nın ViMER-189 hattını arayarak istedikleri bilgiyi alabilirler. Yapılandırma başvurusu e-devlet üzerinde İnteraktif Vergi Dairesi’nin intenet sitesine erişerek yapılabilir. Buradan borcunuzu peşin,6 ay,9 ay, 12 ay ve 18 ay taksit seçeneklerinden birini tercih ederek ödeyebilirsiniz.

Bugüne kadar 2 milyon 787 bin kişi yapılandırma başvurusunda bulundu. Yapılandırmalar sonrasında bugüne kadar toplam 269.213.500 TL ödeme yapıldı.



Son Güncelleme: 12.12.2020 16:25
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Anahtar Kelimeler:
Vergi Yapılandırması31 Aralık 2020Interaktif Vergi DairesiE-devlet
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