Vergi ve prim yapılandırma detayları ortaya çıkı! Kimler yararlanacak?

4 milyonu aşkın kişiyi ilgilendirerek toplamda 500 milyar lira vergi, prim ve alacakları kapsayacak yapılandırmaya dair ayrıntılar ortaya çıktı. Özellikle de KYK borçları başta olmak üzere birçok borç için yapılandırma getirilecek.

Borç yapılandırma oranları ortaya çıktı

Borç yapılandırmalarından yararlanabilmek için 31 Ağustos 2020 öncesindeki borçlar dahil ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, tahsil edilen vergilerde bu tarihe kadar verilecek beyannamelere dönük vergi ve bunlara bağlı cezalar, gecikme faizleri ile gecikme zammı daha önce verilenlerde idari para cezası yapılandırma kapsamında değerlendiriliyor.

Yapılandırma kapsamına giren kamu alacakları nelerdir?

Buna göre;

Maliye vergi borcu,

KYK öğrenim kredisi borcu,

MTV,

Trafik cezası,

Askerlik, nüfus ve seçim cezası,

Otoyol ve köprüde kaçak geçiş cezası,

Gümrük cezaları,

SGK’ya bağlı sigorta primi, işsizlik sigortası primi, SGK destek primi, isteğe bağlı sigorta primi, inşaatta eksik işçi tutarından hesaplanan primler,

İlgili kanunlara dayalı uygulanan damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,

Emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi şeklindedir.

Enflasyon farkı indirimle uygulanacak

Vergi, prim ve diğer borçların yapılandırılmasında gecikme faizi veya gecikme zammı yerine yurt içi üretici fiyat endeksi temel alınırken, Kasım 2016 sonrasında enflasyon yüksek olduğundan o güne kadar aylık enflasyon yüzde 0.35 olarak kabul ediliyor.

Eski tarihli borçta Kasım 2016 tarihi öncesinde gerçek enflasyon oranları temel alınacak. Bu noktada borcunu yapılandıracaklar 31 Aralık 2020’ye kadar ilgili kurumlara borcunun olduğu kurumlara başvuru yapılması gerekmektedir.

Eşit taksitte ödeme olanağı

Borçların taksitle ödenmesi halinde borçlular; altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitle ödeme seçenekleri yararlanılabiliyor. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun süreyle ödeme yapılamayacak. Yapılandırma borçlarının ödenmesinde ana para ile enflasyon farkından meydana gelen taksit vadesinde kat sayı uygulanacak.