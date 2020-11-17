Vergi ve prim borcu yapılandırması Resmi Gazete'de yayımlandı

Küresel çapta yaşanan koronavirüs hastalığı sebebiyle ekonomik olarak zor günler geçiren ve bu sebeple vergi,prim vb gibi borçlarını ödemekten zorlanan vatandaşlara Hükümetten sevindiren bir açıklama geldi.

18 TAKSİTE KADAR TAKSİTLENDİRİLİYOR

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren Vergi, prim borçları, köprü ve trafik cezaları gibi borçların yeniden yapılandırılmasına imkan tanıyan yasa resmi gazete'de yayımlanacak yürürlüğe girdi. Yasanın resmi gazete'de yayımlanmasıyla birlikte kapsam içinde olan borçlar 18 taksit olarak taksitlendirilebilecek.

Yasa kapsamında vergi yapılandırmasında motorlu taşıtlar, gelir, kurumlar, katmadeğer, özel tüketim, gümrük vergileri, emlak, çevre temizlik vergileriyle ceza ve gecikme faizlerini de bulunuyor.

Öğrencilerin yakından ilgilendiren Öğrenim kredisi borçlarıda yasa kapsamında tekrardan yapılandırılıyor.

ÇİTFÇİLERİN BORÇLARIDA KAPSAMDA

Aynı şekilde devletin kira olarak alacağı tutarlar,TOBB-TESK-Barolar Birliği aidatları ve çiftçilerin tarım kredi kooperatiflerine olan borçlar ve orman köylülerinin kredilerde bu kişilerin talep etmesi halinde tekrardan yapılandırılabilecek.

KONAKLAMA VERGİSİ ERTELENİYOR

Yapılan düzenlemeyle birlikte 500 milyar liralık bir kamu alacağı yapılandırılmış olacak.

Yapılan bir diğer düzenleme ise geçtiğimiz sene uygulamaya konan ama daha uygulanmayan konaklama vergisi de turizm sektöründe yaşanan daralma sebebiyle 2 sene daha ötelendi.

Salgın nedeniyle cezaevlerindeki hükümlülere uygulanan izin sürelerinin uzatma sayısı ise 3'ten 7'ye çıkarıldı.