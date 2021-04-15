Vergi ve idari para cezası yapılandırma uzatıldı mı?

Kamu kurumlarına olan vergi ve idari para cezası borçlarının yeniden yapılandırılması için son tarih 31 Mart olarak açıklandı. ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun’ kapsamındaki yapılandırma düzenlemesinden faydalanılması için başvurular 1 Şubat’ta, 1.taksit ödemesi ise 1 Mart’ta sona ermişti.

Kanuna göre yapılandırma düzenlemesinden faydalanmak için ilk 2 taksitin zamanında yatırılması gerekiyor. bir yılda birden fazla taksitin eksin ya da geç ödenmesi halinde yapılandırma hakkı kaybediliyor.

Zamanında ödemeye yüzde 12.5 indirim

Gecikme zammı uygulanacak

Borcunu yapılandırarak taksitlerle ödemenin tercih edilmesi halinde, ilk taksitin zamanında ve tam ödenmesi şartıyla, kalan taksitlerin tamamının 2.taksit ödemesi süresi yani 31 Mart’ta kadar ödenmesi halinde peşin ödeme fırsatından yararlanabilecek. Böylelikle bu tutarlara katsayı uygulanmayacak, Yİ-ÜFE tutarı üzerinden hesaplanan tutara %50, idari para cezalarının aslına ise %12.5 indirim uygulanacak.

Kişilerin peşin ödeme seçeneğini seçmeleri halinde, borçlarını zamanında ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde ikinci bir şansları bulunuyor. Bu kapsamda kişinin, borçlarını peşin ödeme tutarı ve ödemede gecikilen süre için gecikme zammı oranında hesaplama yapılarak, geç ödeme zammı ile ilk taksiti izleyen ay sonuna kadar ödenmesi durumunda yapılandırma hakkı devam edecek.

14 gün süre verilecek

Vergi ve belediye borçlarının ilk taksiti en geç 1 Mart’a kadar yatırılacak. SGK borçlarının tamamı ya da ilk taksitinin de 31 Mart’a kadar yatırılması gerekiyor. yapılandırmaya göre alacaklar gecikme cezası ve zammı yerine, aylık %0.35 enflasyona göre güncelleniyor. Borcun ilk taksit süresinde peşin ödenmesi halinde enflasyon farkının %90’ı siliniyor. Taksit seçeneğini tercih edenler ikinci taksit zamanında borcun tamamını öderse enflasyon farkının %50’si siliniyor.

Yapılandırma 36 ayda tamamlanacak

Taksit seçeneğini tercih eden vatandaşlar, borcunu 2’şer ay arayla 18 taksit halinde 36 ay boyunca ödeyebilecek. Kanundan yararlanılması için ilk 2 taksitin belirlenen süre içerisinde ödenmesi gerekiyor. ilk iki taksit sonrasında yıl boyunca 2 taksit ödenmezse kişiye bir şans daha veriliyor. Ödenmeyen taksitler gecikme zammıyla birlikte ödenirse yapılandırmadan yararlanılmaya devam ediliyor.