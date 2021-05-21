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Vergi ve borç yapılandırmasını içeren kanun teklifi Meclis’e sunuldu!

AK Parti milletvekilleri, matrah ve vergi artırımının tekrar düzenlenmesi ile borç yapılandırmasının da dahil olduğu kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

21 Mayıs 2021 Cuma 18:49
Vergi ve borç yapılandırmasını içeren kanun teklifi Meclis’e sunuldu!
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Vergi ve borç yapılandırmasını kapsayan kanun teklifi Meclis’e sunuldu! Teklifle karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyen kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri durumunda geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtların dikkate alınmaması dair düzenleme getirilmesi öngörüldü.

Korona virüs salgınının olumsuz etkilerini azaltmak, istihdamı ve üretimi korumak ve vatandaşların salgından en az seviyede etkilenmesini sağlamak amacıyla alınan tedbirler ve sağlanan desteklerin yanında bir seri düzenleme yapılarak vatandaşların, işletmelerin vergi ve sigorta primleri öncelikli olmak üzere kamuya olan yükümlülükleri ertelenmiş, vergi oranların indirime gidildi. Kanun teklifi dahilinde kesinleşmiş borçların yapılandırılması ve taksitlerle ödenmesi de bulunuyor.

Fakat, küresel çapta salgının yayılımının ve etkilerinin sürmesi sebebiyle yapılandırma taksitlerini ödemeyen ve ya borçları yapılandırma kapsamına dahil bulunmayan vatandaşlarca yeni bir imkan verilmesi talepleri artmış aynı zamanda kesinleşmiş borçlar dışında ihtilaflı aşamada bulunan ya da daha inceleme ve takdir işlemleri tamamlanmamış borçların da ihtilaflara sonlandırılması ve ya yeni ihtilaflar başılatılmaması için düzenleme dile getirilmiş durumda.

Borç yapılandırmasını içeren yeni kanun teklifi TBMM’ye sunuldu

Teklifle 7256 sayılı kanundan faydalanmak için başvurduğu halde gerekli ödemeleri yapamaması durumunda kanunu ihlal etmiş olanları da içerecek şekilde kesinleşmiş alacaklar için tekrar düzenleme yapılması öngörüldü.

Bu kişilerin kesinleşmiş borçlarının yapılandırılması ve taksitlerle ödenmesi imkanı teklifte yer edinirken, kesinleşmiş borçlar dışında ihtilaflı aşamada olan ya da henüz inceleme ve takdir işlemleri tamamlanmamış borçların da ihtilaflara son verilmesi ve ya yeni ihtilaflar başlatılmaması için düzenleme yapılması gündemde yer aldı.

Aynı zamanda teklifte ihtilaflı ve ya inceleme ve takdir işlemleri devam eden alacaklar için de yapılandırma imkanı getirilmesi dahil olurken bu aşamadaki alacaklı kişilerin Hazine’ye intikalinin sağlanması, matrah ve vergi artırımı yoluyla vergilemede risklerin kaldırılması ve işletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun bir şekile getirilerek kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesine dair düzenlemeler öngörüldü.

Teklifte işletmelerin bilançolarında bulunan gayrimenkuller ile amortismana tabi diğer kıymetler için tekrar değerleme imkanı sunularak bu kıymetlerin bilançolarda güncel değerleriyle yer almasına yönelik bir düzenleme eklendi.

Ayrıca bazı kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarına olan borçların yapılandırılması da düzen dahilinde oldu.

Getirilen teklifle karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyen kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri durumunda geçmiş ödeme performanslarına yönelik olumsuz kayıtların dikkate alınmaması halinde de düzenleme öngörüldü.


Son Güncelleme: 21.05.2021 18:49
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AKPBorçYapılanma
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