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Vergi ve borç yapılandırması hangi borçları kapsıyor? Vergi yapılandırmasında son başvuru tarihi ne zaman?

Kamu alacaklarıyla alakalı kanun Meclis Genel Kurulu’nda onaylandı. Peki bu onaylamayla Borç yapılandırması ne tür borçları alakadar ediyor? Son başvuru hangi tarihte olacak? Sorularının cevapları haberimizde…

03 Haziran 2021 Perşembe 21:52
Vergi ve borç yapılandırması hangi borçları kapsıyor? Vergi yapılandırmasında son başvuru tarihi ne zaman?
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Kamu alacaklarıyla alakalı kanun Meclis Genel Kurulu’nda onaylandı. Peki bu onaylamayla Borç yapılandırması ne tür borçları alakadar ediyor? Son başvuru hangi tarihte olacak? Sorularının cevapları haberimizde…

Onaylanan düzenleme hangi borçlarla alakalı?

TBMM’den geçen kararla birtakım borçlara düzenlemeler getirildi. Verilen yeni karar 30 Nisan 2021 ile birlikte sonuçlanmış, vergi, harç ve SGK prim borçlarıyla birlikte cezaları da içinde barındırmakta. Son düzenlemeden faydalanan fakat borcunun gerekli tarihte yatırmayanlar da bu düzenlemeden faydalanabilir.

Son başvuru tarihi?

Birtakım borçların düzenlenmesiyle alakalı olan karar TBMM tarafınca onaylandı. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler en geç 31 Ağustos tarihinde gerekli kamu kurumlarına başvuruda bulunmuş olmaları gerekmekte. Düzenlenen borçlar peşin ya da 18 taksit ile verilebilecek. Ödemeler 30 Eylül 2021 tarihinde başlayacak.

Düzenlemeye dahil borç türleri

-2021 senesi için gerçekleşme eden motorlu araçlar vergisinin ikinci taksiti hariç gerçekleşme eden vergi ve bunlarla alakalı vergi cezaları, rötar faizleri, rötar zamları,

-Gümrük Kanunu ve alakalı öteki kanunlara ilişkin gümrük yükümlülüğü var olan ve Ticaret Bakanlığına bağlı öğrenim dairelerince takip edilen gümrük vergileri, yönetimsel para cezaları, faizler, rötar faizleri, rötar zammı alacakları, SGK'ye bağlı öğrenim dairelerince takip edilen ve belirtilen zamanın sonuna kadar gerçekleşme etmiş olduğu şekilde ödenmemiş alacaklar,

-2021 yılı nisan ayı ve önceki aylara ait isteğe bağlı sigorta primleri ve toplum sigortası primi ile bunlara bağlı rötar cezası ve rötar zammı alacakları,

-Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale mevzusu işlere ait meydana getirilen ön değerlendirme, inceleme yada tespit cevabında bulunan noksan işçilik ücreti üstünden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı rötar cezası ve rötar zammı alacakları

İşlenen fiillere ait olup alakalı kanunları uyarınca uygulanan yönetimsel para cezaları ile bunlara bağlı rötar cezası ve rötar zammı alacakları,

-İlgili kanunları gereğince takip edilen 2021 yılı nisan ayı ve önceki aylara ait damga vergisi, hususi muamele vergisi ve tahsile katkı oranı ile bunlara bağlı rötar zammı alacakları,

-İl hususi idarelerinin 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 30 Nisan 2021 dahil bu tarihten ilkin olduğu şekilde düzenlemenin yayımı zamanı itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve fer'i kamu alacakları.

-Hesaplamada kullanılacak Yİ-ÜFE aylık değişiklik oranı

-Düzenlemeyle belediyelere olan borçların da değişmesi tahmin ediliyor. Buna bakılırsa belediyelerin, Vergi Usul Kanunu kapsamındaki 30 Nisan 2021’dan önceki zamanlarda, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi ihtiyaç duyulan beyannamelere ait vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları ile rötar ürem ve zamları; 2021 yılına ait olarak laf mevzusu tarihten ilkin gerçekleşme eden vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, rötar faizleri, rötar zamları da kanunun kapsamında yer alıyor.

Borç düzenlemesi, 2021 Nisan ayı ve öncesi döneme ait olacak. 2021’in nisan ayı ve geçmişinde prim borcu olan ve ödeme gerçekleştirmeyen sigortalılar, yapılandırmadan faydalandıkları taktirde durdurulan sigortalılık süreleri tekrar uygun duruma gelecek.


Son Güncelleme: 03.06.2021 21:52
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Anahtar Kelimeler:
VergiBorçYasaTBMM
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