Vergi ve borç yapılandırmada hangi borçlar yapılandırılabilecek?

Vergiler, sigorta primleri ve diğer borçları içeren borç yapılandırma kanunu 31 Ağustos 2020 tarihine kadar kesinleşecek. Buna göre; yeniden yapılanma hakkından yararlanmak isteyen vatandaşlar, 31 Aralık 2020 tarihinden önce başvuru yapılabilecek.

Cumhurbaşkanı karar verdikten sonra, borç bir aya kadar bir kez uzatılabilir. İlk taksit ödemesi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dışındaki kurumlara Ocak ayında ödenen borç, Şubat ayında SGK'ya ödenen borç şubat aylarında yapılacaktır.

Kanunun resmî gazetede yayımlanmasının hemen ardından Maliye Bakanlığı ve SGK, nereye ve nasıl başvurulacağına dair ayrıntılı bilgi içeren bir tebliğ ve genelge yayınlayacak. Yapılandırma başvurusunun intenetten yapılması bekleniyor, ancak ayrıntılar yukarıda belirtilen tebliğ ve genelgeyle belirlenecek.

Her halükârda, borçların anaparası tahsil edilecektir. Geç ödeme faizi ve geç cezalar yerine enflasyon farkı Yurtiçi Tüketici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) tarafından üstlenilecektir. Enflasyon farkına kolaylık sağlanacaktır. Ekim 2016'dan enflasyon tarihine kadar makul bir seviyede kaldı, o zamana kadar Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) gerçek Yİ-ÜFE enflasyonunun dikkate alınacağını açıkladı. Kasım 2016 sonrası dönemde enflasyon çok yüksek olduğu için Yİ-ÜFE artışı, yapılandırmayı daha cazip hale getirmek için ayda 0,35 olarak kabul edilecek. Vergi mükelleflerinden enflasyon ile bu şekilde hesaplanan anapara tutarı arasındaki farkı ödemeleri istenecektir. Mükellefler 6, 9, 12 veya 18 aylık taksitler arasından seçim yapabilecekleri gibi, birinci veya ikinci dönemde tam tutarı ödeyebilecekler.

Taksitle ödemeyi tercih edenler, taksitle belirlenen faizi ödeyecek. 6 taksitle ödeyenler için taksit faizi %4,5, 9 taksitle ödeyenler %8,3, 12 taksitle ödeyenler%10,5 ve 18 taksitte ödeyenler %15 olacak. Taksitli ödenen toplam tutarın hesaplanma yöntemi, kurum tarafından hesaplanan anapara ile enflasyon oranının katsayı ile çarpılmasıdır. Öneğin bir kişinin anapara ve enflasyon farkı 1000 Türk Lirası ise ve 6 ay içinde ödemeyi seçerse ödeyeceği taksit tutarı 1000 Türk Lirası X 1.045 = 1045 Türk Lirasıdır. Parayı 174,17 TL'lik 6 taksit halinde ödeyecektir.

Aynı kişi 18 taksitle ödemeyi seçerse bu sefer 63,89 TL'lik 18 eşit taksitte 1000 TL X 1,15 = 1150 TL ödeyecektir. Yıllık enflasyon oranının %10-12 civarında olduğu düşünüldüğünde, taksitle ödemeyi tercih edenler önemli avantajlar elde edecek.

Borç ana parasını ilk ödemede nakit ödeyenler için hesaplanan enflasyon oranı farkının %90'ı silinecek ve sadece %10'luk bir enflasyon oranı farkı tahsil edilecektir.

Borç ana parasını ilk iki dönemde ödeyenlerden enflasyon farkının %50'si tahsil edilecek, kalanı silinecektir.

Öneğin, 1 Kasım 2016 tarihinde ödenmesi gereken anapara vergisi, 10.000 Türk lirası artı gecikme faizi olan bir kişinin toplam borcu olup, bu genellikle bugünün 17.710 lirası düzeyindedir.

Ceza, anaparanın %77,10'udur. Vergi mükellefinin gecikme cezası yerine %16,1'lik bir enflasyon farkı ödemesi gerekmektedir. Bu, borcun 11.610 liraya düşeceği anlamına geliyor. Nakit öderse 1610 TL'lik enflasyon farkının sadece 161 TL'si tahsil edilecek, kalan enflasyon farkının tamamı silinecektir. Dolayısıyla borcunu peşin ödeyenler, 17.710 lira yerine 10.161 lira ödeyerek borçtan çıkacak. Daha uzun borçlu olanlar için daha büyük bir avantaj olacaktır.

Hangi Borçlar Yapılandırılabilecek?

Kovid-19 salgını nedeniyle kapalı alanlarda uygulanan yasaklara uymayanlar Sigara yasağını ihlal edenlere para cezası teşkil edilmeyecek. Yeniden yapılanmadaki borçlar aşağıdaki gibidir:

Maliye borçları,

SGK’nın takibindeki Sigorta primi, genel sağlık sigortası primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primi, topluluk sigorta primi, inşaat projelerinde işgücü sıkıntısı sayısı Hesaplanan sigorta primi,

Kredi Yurtlar Kurumu’na olan öğrenim kredileri,

Motorlu taşıt vergileri,

Trafik cezaları,

Otoyol ve köprülerden usulsüz geçiş cezaları,

Seçim, nüfus, askerlik para cezaları,

Gümrük Bakanlığınca takip edilen gümrük vergileri ve para cezaları,

Çeşitli kanunlardan kaynaklanan damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlardan doğan gecikme zammı alacakları

İl özel idarelerinin, asli ve fer’i amme alacakları,

Belediyelerin vergi,

emlak vergisi ile çevre temizlik vergisi alacakları,

Belediyelere olan su ve atık ücretleri.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB),Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK),TÜRMOB, Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) aidatları.