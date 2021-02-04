Vergi, SGK prim, KYK, MTV yapılandırma başvurusu bitti mi, başvurular uzatıldı mı?

Vatandaşlar, yapılandırma borçlarının taksit tarihlerinde değişiklik olup olmadığını merak etmeye başladı. Yapılandırma borçlarının taksitlerini yeniden ödemek isteyenler başvuru yaptı. Vergi, KYK, SGK pirim borcu ve benzeri borçların yapılandırması yapılmaya başlandı. Hali hazırda yapılandırması olan kişiler, yeni yapılandırma süresinden etkilenip etkilenmeyecekleri araştırmaya başladı. Yapılandırma tarihi 31 Ocak 2021’de son ermiştir. Başvuru tarihlerini kaçıranlar yeni başvuru tarihlerini bekliyor. Birkaç borcun yapılandırma tarihi olarak 1 Şubat seçildi. Başvuruların tekrar uzatılıp uzatılmayacağıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Yapılandırma başvuru tarihlerinde değişiklik yapıldı mı?

30 Aralık 2020’de Resmi Gazete’de yayımlanan kararlar 1 Şubat 2021’de bitmesi gereken başvuru tarihi 1 ay uzatılmıştı. Vatandaşlar, yapılandırma başvurularının yeniden uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. Bu konuda araştırmalar yapan vatandaşlara hatırlatmakta fayda var. Yapılandırma başvuru tarihleri zaten 1 ay uzatılmıştı. Bu işlemle hem taksitlerin ilk ödeme süresinde hem de yapılandırma başvuru süresinde değişiklik yapılmıştı. Yapılandırma başvuru tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılması durumunda yeni bir haber yazılacaktır. Yeni ve güncel SGK prim, KYK, MTV, vergi yapılandırma başvuru tarihlerini haberimizi okuyarak öğrenebilirsiniz.

30 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete kararı

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3’üncü Maddesi ile 4’üncü Maddesinde (On üçüncü ve On dördüncü Fıkraları Hariç) Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin, Anılan Maddelerde Belirtilen Sürelerin Bitiminden İtibaren Bir Ay Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3343)

Yapılandırma süresi biten borçlar hangileri?

30 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan yapılandırma kararıyla maksimum 18 taksite yapılandırma işlemi başlatılmıştı. KYK borçlarından SGK prim ödemelerine, MTV’lerden vergilere kadar pek çok konuda borçlara yapılandırma sağlandı. Yapılandırma kapsamına TESK, KOSGEB, TÜRMOB ve TOBB gibi kurumlara borcu olan kişiler de dahil edilmişti. İdari para cezaları ve trafik cezaları da dahil olmak üzere pek çok borca yapılandırma yapıldı. Kurumlar Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi yani MTV, Gelir Vergisi, KYK borçları, Katma Değer Vergisi yani KDV, Özel Tüketim Vergisi yani ÖTV, tüm idari para cezaları ve Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçlarının yapılandırması da 1 ay uzatılmıştı ancak o sürenin de sonuna gelindi. Yapılandırma kapsamında dahil olan borçlarının ödemesini yapmak isteyenlere indirim imkanı sağlandı.

2021 yılına kadar başvurusunu yapmış olanların taksit tarihlerinde değişiklik oldu

30 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanlığı kararıyla uzatılmış olan yapılandırma başvuru tarihi ve taksitlerin ilk ödenme tarihi, yeni başvuru yapacak kişiler için geçerliliğini koruyacak. 30 Aralık 2020’ye kadar yapılandırmasını yapan ve taksit tarihleri belli olan vatandaşlar, yeni yapılandırma ilk taksit ödeme süresinin uzatılmasından faydalandı. Taksit ödeme tarihlerinde de değişiklik oldu.