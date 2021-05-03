Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı

Vergi ödemelerininin 31 Mayıs Pazartesi günün sonuna kadar ertelendiği duyuruldu. Bu haber, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Gelir İdaresi Başkanlığı’nın intenet sitesinde yer aldı. Normalde 17 Mayıs tarihinin son olmasına rağmen ödeme süresinin 31 Mayıs’a kadar uzatıldığı bildirildi.

e-Devlet üzerinden vergi borcunuza dair işlemleri görebilirsiniz.Vergi borcunuzu aşağıdaki linkten sorgulayabilirsiniz.

vergi borcunu ödemek için gene e-Devlet üzerinde bağlanarak İnteraktif Vergi Dairesi’nin intenet sitesi üzerinden ödeme gerçekleştirebilirsiniz.

https://www.turkiye.gov.tr/gib-intvrg-mukellefiyet-gerektiren-vergi-borcu-sorgulama-ve-odeme