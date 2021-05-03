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Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
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Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı

İnsanlar yılın belirli günlerinde vergi borçlarını ödemektedir. 2021 yılının ilk vergi borçları 17 Mayıs'a kadar ödenmesi gerekmekteydi. Gelir İdaresi Başkanlığı bu tarihin uzatıldığını duyurdu. Vergi ödeme süreleri uzatılmasıyla vatandaşlar,detayları araştırmaya başladı. İşte vergi ödemelerinin 31 Mayıs'a kadar uzatılması hakkında detaylar...

03 Mayıs 2021 Pazartesi 16:48
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
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Vergi ödemelerininin 31 Mayıs Pazartesi günün sonuna kadar ertelendiği duyuruldu. Bu haber, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Gelir İdaresi Başkanlığı’nın intenet sitesinde yer aldı. Normalde 17 Mayıs tarihinin son olmasına rağmen ödeme süresinin 31 Mayıs’a kadar uzatıldığı bildirildi.

e-Devlet üzerinden vergi borcunuza dair işlemleri görebilirsiniz.Vergi borcunuzu aşağıdaki linkten sorgulayabilirsiniz.

https://www.turkiye.gov.tr/gib-vergi-borcu-sorgu

vergi borcunu ödemek için gene e-Devlet üzerinde bağlanarak İnteraktif Vergi Dairesi’nin intenet sitesi üzerinden ödeme gerçekleştirebilirsiniz.

https://www.turkiye.gov.tr/gib-intvrg-mukellefiyet-gerektiren-vergi-borcu-sorgulama-ve-odeme

 




Son Güncelleme: 03.05.2021 16:48
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Vergi BorcuGelir İdaresi BaşkanlığıVergi ödeme Süresi Uzatıldı
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