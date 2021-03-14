Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu kapsıyor? Muafiyetten kimler yararlanamayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik Reform Paketi' birçok alanda rahat nefes aldırırken binlerce esnafa da vergi muafiyeti anlamında destek olacağı belirtildi. Erdoğan'ın tarafından açıkladığı paketin detayları da yavaş yavaş ortaya çıkarken vergi muafiyetinden kimler yararlanacağı ve vergi muafiyeti hangi esnafı kapsadığı büyük merak konusu oldu.

Yaklaşık 850 bin esnaf için geçerli olacak olan vergi muafiyet düzenlemesinin geçici olarak değil kalıcı olarak çıkarılacağı belirtilirken bu yıl itibariyle kuaför ve berberler, tesisat işleri, tuhafiyeciler ile marangozlar gelir vergisi ödemeyecekleri ifade edildi. Bu işletmelere ek olarak çay ocağı sahipleri terziler ve tamirci esnafını gibi kesimlerin de gelir vergisinden muaf tutulacağı aktarıldı.

Belirtilen esnaf gruplarının yıl sonunda beyanname hazırlamayacakları ve bu işlemleri içinde ayrıca muhasebeci tutmak zorunda kalmayacaklarının ifade edildiği yeni reform paketinde kimlerin muafiyetten yararlanamayacakları da açıklandı.

Reform paketine göre vergi muafiyetinden kollektif şirket ortakları ile birlikte sarrafların, sigorta prodüktörlerinin ve ilan-reklam sektöründe olanların yararlanamayacakları belirtilirken gayrimenkul alım-satımı yapanlarla maden, taş ve kireç ocakları işletmelerinin, tuğla ve kiremit harmanlarına sahip işletmelerin şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığı yapan firmaların vergi muafiyetinden muaf tutulduğu aktarıldı.