Vergi cezaları için flaş uyarı! Borç yapılandırmada son gün yarın

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından uygulamaya alınan ve mükellefler için çıkarılan yapılandırma kanunundan yararlanmalarına ilişkin yasada bu güne kadar yaklaşık 7 milyon 349 bin kişinin başvurusu kabul edildi. Bu kapsamda 8 milyon 770 bin dilekçe işleme alınırken budilekçelerle toplan 105 milyar 712 milyon lira alacak yapılandırıldı ve 3 milyar 678 milyon lira tutarında bir tahsilat yapıldı.

SÜRE UZATILMASI OLMAYACAK!

31 Aralık olarak belirtilen son başvuru tarihinin 1 Şubat 2021 Pazartesi gününe kadar uzatılmasıyla birlikte borç yapılandırma işlemleri için başvuruda bulunmak isteyenlerin yarın mesai saati sonuna kadar ilgili vergi dairelerine başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuruların, Gelir İdaresi Başkanlığına ait resmi intenet adresi 'www.gib.gov.tr', 'e-devlet', www.turkiye.gov.tr' intenet adresleri üzerinden veya bağlı bulundukları vergi dairelerine giderek posta yolu ile yapılabilecekleri aktarıldı. .

Söz konusu yasal olarak bu sürenin bir kez daha uzatılmasının mümkün olmayacağı konusunda yapılan açıklamada ise başvuru yapacak olan mükelleflerin son gün mesai saatinin bitişini beklemeden başvuru işlemlerini yapmaları ve pandemi nedeniyle başvuruların mümkün olduğu kadar vergi dairelerine gitmeden elektronik ortamda yapılmasının sağlık açısından önemli olduğu belirtildi.