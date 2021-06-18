Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!

Nisan ayından önce olan dönemlere ait kesinleşmiş olarak kayıtlı tüm sigorta primleri ile birlikte Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri ve işsizlik sigortası primlerinin yeni yapılandırma yasası kapsamında dahil edilmişti. Bağ-Kur'lu olarak kayıtlı vatandaşların prim borçlarının yasa çerçevesine alınmasıyla birlikte dondurulmuş olan hizmet sürelerinin ihyası durumunda doğmuş olan alacaklar, isteğe bağlı sigorta primleriyle birlikte yeniden yapılandırılacak.

31 Ağustos'a tarihine kadar yapılacak olan başvurularda ihya durumu için 1 Temmuz ila 1 Kasım tarihleri arasında başvurular açılacak. İşverenlerin e-sigorta sistemi üzerinden yada posta yolu ile sosyal güvenlik merkezlerine başvuruları kabul edilecek. Bağ- Kur sigortalıları için ise kendi primlerini kendileri ödeyenler başvurularını e-Devlet üzerinden yapacaklar.

"BORCU YOKTUR YAZISI ALINABİLECEK"

Başvuru yapılmasının ardından yapılandırmaya alınan borçların süresinde ödenmesi halinde gecikme cezası ve zam durum ortadan kalkacak ve icra takibiyle haciz işlemlerine tabi tutulmayacak. 2 taksitin de süresinde ve tam ödenmesi halinde kişi ilgili birimden 'borcu yoktur' yazısı alabilecek.

ÖDEME AVANTAJLARI NELER?

Borç hanesinde yer alan alacakların gecikme cezaları zam yerine Yİ-ÜFE ile güncellenecek ve peşin olarak yapılan ödemelerde Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'ı silinecek. 2 taksit ödeme yapan borçluların ise borçlarının yüzde 50'si silinecek.