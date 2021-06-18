İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...
Market kasalarına kuyruk beklemeye son!
Market kasalarına kuyruk beklemeye son!
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip aşı yaptırabilir mi?
Son Dakika
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip...

Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!

Yeni yapılandırma yasası kapsamında başvuru yapanlar, vergi ve cezaların yanı sıra prim borçlarını da sildiriyor. İsteğe bağlı kapsamında yer aldığı yasada başvuru yapmayanlarında borçları silinerek hizmet süreleri dondurulacak.

18 Haziran 2021 Cuma 10:04
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Takip Et:

Nisan ayından önce olan dönemlere ait kesinleşmiş olarak kayıtlı tüm sigorta primleri ile birlikte Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri ve işsizlik sigortası primlerinin yeni yapılandırma yasası kapsamında dahil edilmişti. Bağ-Kur'lu olarak kayıtlı vatandaşların prim borçlarının yasa çerçevesine alınmasıyla birlikte dondurulmuş olan hizmet sürelerinin ihyası durumunda doğmuş olan alacaklar, isteğe bağlı sigorta primleriyle birlikte yeniden yapılandırılacak.

31 Ağustos'a tarihine kadar yapılacak olan başvurularda ihya durumu için 1 Temmuz ila 1 Kasım tarihleri arasında başvurular açılacak. İşverenlerin e-sigorta sistemi üzerinden yada posta yolu ile sosyal güvenlik merkezlerine başvuruları kabul edilecek. Bağ- Kur sigortalıları için ise kendi primlerini kendileri ödeyenler başvurularını e-Devlet üzerinden yapacaklar.

"BORCU YOKTUR YAZISI ALINABİLECEK"

Başvuru yapılmasının ardından yapılandırmaya alınan borçların süresinde ödenmesi halinde gecikme cezası ve zam durum ortadan kalkacak ve icra takibiyle haciz işlemlerine tabi tutulmayacak. 2 taksitin de süresinde ve tam ödenmesi halinde kişi ilgili birimden 'borcu yoktur' yazısı alabilecek.

ÖDEME AVANTAJLARI NELER?

Borç hanesinde yer alan alacakların gecikme cezaları zam yerine Yİ-ÜFE ile güncellenecek ve peşin olarak yapılan ödemelerde Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'ı silinecek. 2 taksit ödeme yapan borçluların ise borçlarının yüzde 50'si silinecek.


Son Güncelleme: 18.06.2021 10:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Borç YapılandırmaVergi BorcuPrim Borcu YapılandırmaBaşvuru Tarihi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Halkbank 0 faizli 6 ay geri ödemesiz 100 bin TL'ye kadar kredi kampanyası
Halkbank 0 faizli 6 ay geri ödemesiz 100 bin TL'ye kadar kredi kampanyası
Borç yapılandırması ile tüm borç faizleri siliniyor!
Borç yapılandırması ile tüm borç faizleri siliniyor!
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yeni maaş! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı tahmini
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yeni maaş! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı tahmini
Ziraat Bankası’ndan 2 yıl geri ödemesiz 84 ay vadeli 150 bin TL kredi
Ziraat Bankası’ndan 2 yıl geri ödemesiz 84 ay vadeli 150 bin TL kredi
SSK ve Bağ-Kur zam yaptı mı? SKK ve Bağ-Kur’lu ne kadar zam alacak?
SSK ve Bağ-Kur zam yaptı mı? SKK ve Bağ-Kur’lu ne kadar zam alacak?
2021 Emekli ikramiyeleri artacak mı?
2021 Emekli ikramiyeleri artacak mı?

Popüler Haberler

Bugün kimin maçı var? 18 Haziran 2021 Cuma Bugün maç varmı, hangi maçlar var?
Aöf 2021 yaz okulu kayıt ücreti nasıl yatırılır?
Oyun nickleri listesi : En güzel erkek ve kız oyun kullanıcı isimleri
TRT 1'de 18 Haziran 2021 Cuma tarihinde ne var? 18 Haziran 2021 Cuma yayın akışında neler yer alıyor?
Star TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 18 Haziran 2021 Cuma Star TV dizi, film ve programları
18 Haziran 2021 Cuma Show TV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
ATV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 18 Haziran 2021 Cuma ATV dizi, film ve programları
Kanal D yayın akışı, bugün nasıl olacak? 18 Haziran 2021 Perşembe Kanal D dizi, film ve programları
Bugün Kanal 7 ekranlarında hangi diziler var? 18 Haziran 2021 Cuma Kanal 7 yayın akışı
TV 8'de 18 Haziran 2021 Cuma tarihinde ne var? 18 Haziran 2021 Cuma yayın akışında neler yer alıyor?
Cansız ve yıpranmış saçlar için evde bakım maske ve tarifleri
Save a Dog bağışı gündemde. Nasıl bağış yapılır?
Masterchef Türkiye 2021 ne zaman başlıyor?
388 TL’den başlayan taksitlerle konut sahibi olunabilecek projeler
BMW X1 fiziksel ve teknik özellikleri nelerdir? 2021 BMW X1 satış fiyatı listesi
Rüyada saç boyatma görmek görmek neye işaret eder? Rüyada saç boyatma görmenin anlamları ve yorumları
2021 Andorra asgari ücret ne kadar?
işyerini kapatan esnaf işsizlik maaşı alabilir mi? 2021 esnafa işsizlik maaşı nereye başvurulur?
Torun bakım maaşı projesi için pilot iller hangileridir? 2021 torun bakım aylığı
Türk telekom 10 gb bedava internet paketi 2021
Açık Öğretim Lisesi kaç kredi ile bitirilir? AÖL bitirme koşulları 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.