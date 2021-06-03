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Vergi borcu yapılandırması ne zaman başlayacak? Vergi borcu yeni yapılandırma tarihi belli oldu mu?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen yeni yasa tasarısı ile beraber bazı alacakların yeniden yapılandırılması yoluna gidildi. Tasarı genel kurulda görüşülerek yasalaştı. Vergi borçları yapılandırılması ne zaman başlayacak? Vergi borcu yapılandırılması tarihi netleşti mi? İşte detaylar.

03 Haziran 2021 Perşembe 21:21
Vergi borcu yapılandırması ne zaman başlayacak? Vergi borcu yeni yapılandırma tarihi belli oldu mu?
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TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanuna göre Vergi Usul Kanun'undan yapılan değişiklik ile bazı alacaklar yeniden yapılandırıldı. Vergi borcu olan vatandaşlarımızın dört gözle beklediği tasarı yasalaştı. Aynı zamanda SGK borçlarının da yapılandırılması bu yasa teklifi ile beraber kabul edildi. 

Yerel yönetimlere de borcu olan vatandaşlarımızında bu yasadan faydalanması yasa teklifinbin içerisine konularak yürürlüğe girdi. Fakat düzenleyici ve denetleyici kurumlara olan borçlar kapsam dışı bırakıldı. Vergi borcunun ne zaman yapılandırılcağı hakkında henüz net bir açıklama hükümet tarafından ilan edilmedi.

Vatandaşlar merakla ne zaman başlayacağını merak ederken yapılandırmanın interaktif vergi dairesi üzerinden de yapılması artık nerede ise kesin. E devlet şifresi ile beraber interafktif vergi dairesine giriş yapabilir ilgili vergi borcunuzu yapılandırma kapsamına alabilirsiniz.

Ödemeler ise altı, dokuz, on iki ve on sekiz aylık taksitlerle ödeme alınacak. Karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirilen kişilerin ve kredi müşterilerinin yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtları, yapılan düzenlemeyle dikkate alınmayacak.


Son Güncelleme: 03.06.2021 21:21
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Anahtar Kelimeler:
Vergi YapılandırmasıVergi BorcuYapılandırma
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