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Vergi borcu yapılandırma müjdesi geldi! Başvuru için ne yapmak lazım?

Vergi borcunun yeniden yapılandırılması, herhangi bir nedenle ödenemeyen vergi borçlarına uygulanan bir süreçtir. Vergi affı olarak tanımlanabilir. Böylelikle ödenmemiş vergi borçlarında büyük miktarda faizin önüne geçebilir ve vergi ödemede insanlara kolaylık sağlayabilirsiniz. Bu uygulama ile vergi borcu yeniden yapılandırma ödeme planı için borçluya birikmiş borcunu belirli koşullar altında taksitle geri ödeme imkanı sağlandığını söyleyebiliriz.

23 Ekim 2020 Cuma 15:04
Vergi borcu yapılandırma müjdesi geldi! Başvuru için ne yapmak lazım?
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Vergi borcu taksitlendirme süreci olarak da bilinir ve birçok farklı borç türüne uygulanabilir. Tabi bahsettiğimiz kurulum süreci için bir dizi uygulama aşamasından geçmek gerekiyor. Esas olarak intenet üzerinden başvurduktan sonra vergi borçları daha kolay ödenebilir. Bugün sizlere birçok kişinin merak ettiği vergi borcu yeniden yapılandırması hakkında detaylı bilgi vereceğiz. Hangi borçların yeniden yapılanma kapsamına girdiğini tartışacak ve taksit uygulaması detaylarını paylaşacağız. Bu nedenle, vergi borcu yeniden yapılandırmasının uygulama aşamasını ve genel sürecini kavrayabileceksiniz.

Vergi Borcu Nasıl Yapılandırılır?

Vergi borcunun yeniden yapılandırılması, devletin ağır vergi borcu olan vatandaşlara sağladığı bir fırsat olarak düşünülebilir. Belirli dönemlerde çıkarılan vergi ve borç afı kanunları bunları uygulamaya koymaktadır. Bu uygulamanın detaylarını en kısa sürede paylaşacağız. Ama önce, vergi borcuna uygulanan bu yapılandırmanın sonuçlarına bakalım. Şöyle ki:

  • Vergi borcuna uygulanan yeniden yapılandırma süreci bir tür taksit olarak görülebilir.
  • Taksit planı yerel para birimi üzerinden kurulduğundan, borçlu ödemeyi belirli bir sırayla tamamlayabilir.
  • Vergi borcunun yeniden yapılandırılması için başvuran kişiler, taksitsiz de doğrudan ödeme yapabilirler.

Yapılandırma sürecini tanımladık. Şimdi bazı ayrıntıları tartışalım:

  • Vergi borcunun yeniden yapılandırılması sonucunda oluşturulan taksit planı 6 aydan başlamakta ve 18 aya kadar uzatılabilmektedir.
  • Borcun ana para birimi tahsise dahil edilir. Birikmiş faiz tutarı silinir.
  • Süreçte, o sırada yürürlükte olan vergi indiriminden yararlanma fırsatları olabilir.
  • Vergilerini erken ödemek isteyenler, yurt içi tüketici fiyat endeksi ile% 90'a varan indirimlerden yararlanabiliyor.

Yapılandırma işlem süreçlerinin avantajlarını da kısaca tartıştık. Nasıl yapılandırılacağı aşağıda açıklanmıştır:

  • Vergi borcunun yeniden yapılandırılması, belirli bir dönemde meydana gelen vergi affı kapsamında değerlendirilmektedir. Bu süreçte borçlanma çevrimiçi başvuru ile düzenlenebilir.
  • Yapılandırma süreci için, kimlik ve vergi borcu bilgileriyle birlikte vergi dairesine şahsen başvuruda bulunabilirsiniz. Ancak bu durumda vergi borcunun yeniden yapılandırılması için son teslim tarihini geciktirmemeye dikkat etmek gerekir. Gün içinde sorun çıkarsa, işinizi halledemeyebilirsiniz.

İntenetten Vergi Borcu Yapılandırma Başvurusu Nasıl Yapılır?

İntenette vergi borcu yeniden yapılandırması, Vergi Dairesinin Etkileşimli Vergi Dairesi aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Şu anda izlenecek adımlar aşağıdaki gibidir:

  • Öncelikle Vergi Dairesi web sayfasını ziyaret edin.
  • Açılan sayfanın sol tarafında bir giriş alanı göreceksiniz. İnteraktif Vergi Dairesi üyesiyseniz, buradan giriş yapabilirsiniz. Üyeliğiniz yoksa devam etmek için "e-devlet şifresi ile giriş yap" sekmesine tıklayabilirsiniz. E-devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra, sistem sizi interaktif vergi bürosu sayfasına geri götürecektir.
  • Giriş işlemini tamamladıktan sonra, size özel çevrimiçi vergi departmanına bağlanacaksınız. Bu sayfanın sol tarafındaki menüden "Ödemeler ve Borç İşlemleri" sekmesine gidin. Açılan menüden "Yükleme / Erteleme İşlemi" seçeneğini seçin.
  • Borçlarınız varsa, bir form görünecektir. Bu formu doldurarak konfigürasyon başvurusunu tamamlayabilirsiniz.

Gördüğünüz gibi, çevrimiçi başvurmak çok basit. Ama bu noktada bir detay belirtmek istiyoruz. Bazı materyallerde, e-devletin vergi borcu yeniden yapılandırılması gibi bazı ifadeler bulunmaktadır. Ancak aslında e-devlet üzerinden doğrudan taksit ödeme uygulaması bulunmamaktadır. Vergi Dairesine e-devlet üzerinden erişebilirsiniz. Bu nedenle, şu anda, sistem sizi vergi departmanının sayfasına yönlendirecektir. Tabii ki işlemler e-devlet sistemi üzerinden de yapılabilir.

Yapılandırılmış Borç Ödeme İşlemleri Nasıl Yapılır?


Taksit işlemlerini yapılandırmanın birkaç farklı yolu vardır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Borçlarınızı ödemek için vergi dairesini ziyaret edebilirsiniz.
  • Vergi borçları PTT şubelerinden ve anlaşmalı bankalardan ödenebilir.
  • Taksitli vergiler için interaktif vergi dairesini kullanabilirsiniz.

Borçlarınızı 3 farklı şekilde ödeyebilirsiniz. Vergi dairesi, banka veya PTT şubesi aracılığıyla ödeme yapmak için kimliğinizi kullanabilirsiniz.

GIB borç ödeme işlemleri için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

  • İlk olarak, Vergi Dairesi web sitesini ziyaret edin ve giriş adımlarını tamamlayın.
  • Sisteme giriş yaptıktan sonra ana sayfada mevcut vergi borçları ile ilgili bilgileri göreceksiniz. Ödenecek borcu buradan seçebilirsiniz. Dilerseniz sol menüden "Ödeme ve Borç İşlemi-Borç Ödeme" sekmesini seçebilirsiniz.
  • Geri ödemek istediğiniz borcun tıklanması ödeme planı ayrıntıları sayfasına yönlendirilecektir. Sağ üst köşedeki "Ödeme" metnini tıklayın.
  • Burada ödeyebilirsiniz. Borcunuzu 02:00 ile 23:45 arasında ödeyebilirsiniz. Vergi yapılandırması, kredi kartı ödemesi, banka kartı ödemesi ve banka hesabı ödeme seçenekleriyle ödenebilir.

Yapılandırılmış Vergi Borcu Ödenmezse, Geç Ödenirse Ne Olur?

Yapısal vergi borcunun belirli bir süre içinde ödenmemesi durumunda borç yapısı iptal edilir ve asıl borç geçerlidir. Şöyle ki:

  • Yapılandırılmış vergi borcunun ödeme planında yer alan aylık taksit tutarının üst üste iki ay ödenmemesi halinde kişi yeniden düzenleme hakkını kaybedecektir.
  • Bu durumda, borç önceden oluşturulmuş şekline geri dönecektir. Başka bir deyişle, silinen faiz borca ​​tekrar eklenir.
  • Yeni süreçte yeniden örgütlenme hakkını kaybedenler tüm borçları üstlenmelidir.
  • Belirtilen süre içerisinde ödeme yapılmazsa yasal işlem başlatılabilir ve yürütülebilir.

Vergi Borcu Yapılandırması Kapsamına Giren Borç Tipleri Hangileri?

Vergi borcunun yeniden yapılandırılmasının af altında olduğunu söylüyoruz. Yapılandırılabilir vergi yükümlülükleri, vergi affının çıkarıldığı zamana göre de değişebilir. Genellikle yeniden yapılandırılabilen borç türleri aşağıdaki gibidir:

  • Trafik cezaları 
  • Motorlu taşıtlar vergisi
  • Karayollarında kesilen kaçak geçiş cezaları
  • Emlak vergi borçları 
  • KYK borçları 
  • SGK borçları 
  • Çevre temizlik vergisi
  • İlan ve reklam vergisi
  • Gelir vergisi
  • Gümrük vergisi

Yakın Zamanda Vergi Affı Var mı?

Vergi affı genellikle her yıl çıkarılır. TBMM toplantısından sonra karar verilen şartlara ve zaman dilimine göre af faydalanabilir. Ancak af vergisi için kesin bir tarih yok. Bu durumun ekonomik süreç ve vatandaşların ihtiyaçları tarafından belirlendiği söylenebilir.

Vergi Borcu Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Yapılandırma altında vergi borcunun durumunu sorgulamak veya diğer vergi kalemlerini takip etmek için İntenet'i kullanabilirsiniz. Burada yapmanız gereken şey basit.

  • Gelir İdaresi Başkanlığı sayfasını ziyaret ederek sisteme giriş yapın.
  • Giriş yaptıktan sonra doğrudan açılan ana sayfada vergi borçlarınızı görebilirsiniz.


Son Güncelleme: 23.10.2020 15:04
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Anahtar Kelimeler:
Vergi BorcuVergi Affı
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