Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!

Hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda SGK ve vergi borçları ile ilgili borçların yapılandırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. TBMM’ye sunulan 43 maddelik torba yasada kısa çalışma ödenekleri, vergi indirimleri ve SGK borçları üzerinden yapılandırma çalışmaları da bulunuyor.

Kanun teklifi verildi

Vergi ve SGK borçlarına yönelik gündeme getirilen yapılandırma durumları TBMM’ye sunuldu. AKP Başvekili Mehmet Muş tarafından gündeme getirildikten birkaç gün sonra TBMM’ye sunulan torba yasada yakın zamanda Plan ve Bütçe Komisyonuna sunularak işlerin hızlandırılacağı belirtildi.

Mart ayı sonrasında ülkemizde istihdamın azalması, işçi işveren sorunları ve işten çıkarmaların artması nedeni ile ekonomik olarak zorlanan ve vergilerini ödeyemeyen vatandaşların işlerini kolaylaştırarak kolay ödeme şansı verilmesi gündeme geldikten sonra pek çok vatandaş heyecanla açıklamaları merak etmeye başladı.

Aynı zamanda kısa çalışma ödeneğinin 30 Haziran 2021 yılına kadar uzatılmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından özellikle dile getirildiği ve çalışmaların yürütülmesi talimatları verdiği belirtildi.

Esnaf Ahilik Sandığı süresi uzatılıyor

Özellikle esnaflar tarafından uzun zamandır beklenen esnaf ahilik sandığı konusunda da gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İşverenler tarafından 2019 Ocak ve Nisan 2020 tarihleri arasında en düşük sigortalı çalışanlara ek olarak istihdam yapan işverenlere SGK işsizlik fonundan destekler sağlanarak hizmet sektöründe gelir vergisi ve damga vergisi istisnaları gündeme getirilmiş olacak.

Daha öncesinde gündeme gelmesine karşın 2 defa ertelenen esnaf ahilik sandığı görüşmeleri nihayet görüşmeye alınarak gündeme getirildi. Ancak halen 2023 yılına ertelenip ertelenmeyeceği konusunda açıklama bulunmuyor.

Kanun tekliflerinden en dikkat çeken ve merak edilen evinde üretim yapan ve ürettikleri malları evlerinden satan kişiler için gelir vergisi muafiyeti gündeme getirildi. Halihazırda bulunan yasalara göre intenetten satış yapmak için şirket sahibi olmak gerekmektedir. ancak yapılacak yeni düzenlemeler ile evlerinde üretim yapan ve ürettiklerini intenet üzerinden satmak isteyenlere vergi muafiyeti getirilecek.

SGK prim borçlarına yapılandırma yolda

Kanun teklifinde SGK prim borçlarının da ödenmesi gündeme geldi. Bu sayede emeklilikte SGK prim borcu olan vatandaşlara yapılandırma yapılarak ödeme kolaylığı sağlanacak.

Kanun teklifinde ayrıca yurt dışında döviz ve altın gibi değerli eşyaların Türkiye’ye getirilmesi durumunda kolaylaştırmalar gündeme geldi. Bu düzenleme 2021 yılına kadar yürürlükte kalacak. Aynı zamanda SGK prim desteği için de belirlenen süre 2023 oldu.