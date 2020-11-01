Vergi borç affı ve yapılandırma hangi borçlar için geçerli olacak?

Yaklaşık 4 milyon vatandaşı ilgilendiren vergi affı ve yapılandırma kanununa ilişkin detaylar belli oldu. AKP grup başkan vekili Mehmet Muş konu hakkında açıklama yaparak kanun kapsamına giren borçlarla ilgili bilgi verdi.

Vergi borcu affı ve yapılandırma

Hangi borçlar için af geliyor?

Pandemi sürecinde devlete olan borçlarını ödemekte güçlük çeken vatandaşların, yaklaşık 500 milyar liralık borcunun yapılandırılması için çalışmalar başladı. AKP grup başkan vekili Mehmet Muş, 4 milyon vatandaşın borçlarına yapılandırma seçeneği sunulacağını açıkladı. Bunun yanında borçlar için 18 ay taksit seçeneği de meclis plan ve bütçe komisyonu tarafından onaylandı. 500 milyar liralık borcu kapsayan yapılandırma paketi prim ödemelerinden, KYK kredilerine kadar birçok borcu kapsıyor.

4 milyon vatandaşın yararlanacağı af gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, ÖTV, MTV borçları, vergi cezaları, trafik cezaları, nüfus ve seçim cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, haksız alınan destekleme ödemeleri, primler, emlak vergisi, çevre ve temizlik, ilan ve reklam vergisi ile harçları, su, katı atık ücretleri, birlik aidat ödemeleri, gümrük vergileri, kaynak kullanımı destekleme fonu borçlarını ve taşınmaz kültür hazine alacakları gibi çok sayıda ödemeyi kapsayacak.

Devlete olan borçların faizleri silinecek. Faizler yerine vatandaşa büyük avantaj sağlayacak olan Yİ-ÜFE uygulamaları kullanılacak. Böylece gecikme zamlarının %90’ı silinecek ve kalan borç 18 ay içerisinde ödenebilecek.