Vergi borç affı ve yapılandırma hangi borçlar için geçerli olacak?

Yaklaşık 4 milyon vatandaşı ilgilendiren vergi affı ve yapılandırma kanununa ilişkin detaylar belli oldu. AKP grup başkan vekili Mehmet Muş konu hakkında açıklama yaparak kanun kapsamına giren borçlarla ilgili bilgi verdi.
Vergi borcu affı ve yapılandırma
Hangi borçlar için af geliyor?
4 milyon vatandaşın yararlanacağı af gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, ÖTV, MTV borçları, vergi cezaları, trafik cezaları, nüfus ve seçim cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, haksız alınan destekleme ödemeleri, primler, emlak vergisi, çevre ve temizlik, ilan ve reklam vergisi ile harçları, su, katı atık ücretleri, birlik aidat ödemeleri, gümrük vergileri, kaynak kullanımı destekleme fonu borçlarını ve taşınmaz kültür hazine alacakları gibi çok sayıda ödemeyi kapsayacak.
Devlete olan borçların faizleri silinecek. Faizler yerine vatandaşa büyük avantaj sağlayacak olan Yİ-ÜFE uygulamaları kullanılacak. Böylece gecikme zamlarının %90’ı silinecek ve kalan borç 18 ay içerisinde ödenebilecek.