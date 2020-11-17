Vergi Affı ve Ceza Yapılandırma ile ilgili yeni açıklamalar yapıldı!

Pandemi süreci sonrasında vatandaşların en merak ettiği konu 2020 Vergi borcu ve SGK borç yapılandırmaları olmuştur. Pek çok vatandaş araştırmalarını bu yönde yaparken konu ile ilgili sürekli açıklamalar yapılmaya devam ediyor.

Bazı kanunlarda değişiklik yapılması planı TBMM Genel Kuruluna geldiği anda direkt olarak kabul edildi. Çalışmalar devam ederken vatandaşlar konu hakkında araştırma yapıyor.

TBMM’ye yapılan teklifte; gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, MTV, ÖTV, idari cezalar, KYK borçları ve hazineye aktarılacak borçların tamamını kapsamaktadır.

Aynı zamanda çiftçi olan vatandaşların Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlar ve orman köylerinin kullandığı kredilerde kapsama alınmıştır.

Ağırlık olarak vatandaşlara kesilen cezaların faiz oranlarında af konusu gündeme gelirken resmi açıklamalarda vergi affı olmayacağı bunların sadece vatandaşları bu zorlu pandemi sürecinde rahatlatmak ve ekonomik açıdan zorlanmamalarını sağlamak için denildi.

Yapılan son açıklamalarda;

‘Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, diğer vergi ve harçlar, su, atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları ve zam ve faizleri de yapılandırma kapsamına alınıyor.’ Denildi.