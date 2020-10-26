Vergi affı ne zaman yürürlüğe girecek? Borçlar ne zaman yapılandırılacak?

İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ne eklenen Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları ve Hazine alacaklarını kapsayan vergi borcu yapılandırmasına ilişkin düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul gördü.

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, vergi ve SGK prim borçlarına yönelik kanun teklifi hakkında önemli ayrıntıları paylaştı. Yapılandırma kapsamında borcunu peşin ödemek isteyenlere de indirim yapıldığı bildirilirken ilk taksit tarihine kadar ödenmesi halinde faizlerin silineceği söylendi. Bu hesaplamanın yapılmasında Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi’nin kullanılacağı, ilk taksitte borçların ödenmesi halinde YÜFE’den gecikme zammının yüzde 90’ının silineceği aktarıldı.

Yapılandırma Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacakları, vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları; trafik, seçim, nüfus para cezaları; Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları; karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları bu uygulama kapsamında olacak. Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı da vergi yapılandırması kapsamında yer alacak.

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun bünyesindeki Hazine alacakları, madenlerden alınan devlet hakkı, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre takip edilen diğer alacaklar için de taksitlendirme yapılacak. SGK primleri idari cezaları, gecikme cezaları ve faiz zamları içinde taksitlendirme yapılması mümkün olacak. Diğer yandan il özel idarelerine olan borçlar, emlak vergisi borçları, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, diğer vergi ve harçlar, su, atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları ve zam ve faizleri de yapılandırma bünyesinde yer alacak. Yapılandırma TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat ödemeleri için de uygulanabilecek.

Yapılandırma Başvuruları Hangi Kurumlara Yapılacak?

Yapılandırmadan yararlanmayı talep edenlerin, kanunun yürürlüğe girmesi ardından 1 sene içinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvurular borcun ilgili olduğu kuruma yapılması önem arz etmektedir. Başvurularda belirtilen ödeme vadesine göre bir borç dökümü ortaya konacak ve borçlar 6-12-18 ay sürelerle ödenebilecek. En fazla 18 aya kadar yapılandırılabilen borçlar iki ayda bir şekilde ödenecek. BU şekilde toplam 36 ayda tüm borçların ödenmesi mümkün olacak.