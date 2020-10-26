İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde'
Son Dakika
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci...
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Son Dakika
Vergi borçlarına ve SGK prim...
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
Türkiye kan donduran bu cinayeti...
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Son Dakika
Merkez Bankası Ekim ayı faiz...

Vergi affı ne zaman yürürlüğe girecek? Borçlar ne zaman yapılandırılacak?

Son dönemde gündeme gelen vergi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin kanunun yürürlüğe girmesi sonrasında başvuruların nasıl yapılacağı merak ediliyor. Kanun yürürlüğe girerse borçlar 36 aya kadar yapılandırılabilecek.

26 Ekim 2020 Pazartesi 20:05
Vergi affı ne zaman yürürlüğe girecek? Borçlar ne zaman yapılandırılacak?
Takip Et:

İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ne eklenen Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları ve Hazine alacaklarını kapsayan vergi borcu yapılandırmasına ilişkin düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul gördü.

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, vergi ve SGK prim borçlarına yönelik kanun teklifi hakkında önemli ayrıntıları paylaştı. Yapılandırma kapsamında borcunu peşin ödemek isteyenlere de indirim yapıldığı bildirilirken ilk taksit tarihine kadar ödenmesi halinde faizlerin silineceği söylendi. Bu hesaplamanın yapılmasında Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi’nin kullanılacağı, ilk taksitte borçların ödenmesi halinde YÜFE’den gecikme zammının yüzde 90’ının silineceği aktarıldı.


Yapılandırma Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacakları, vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları; trafik, seçim, nüfus para cezaları; Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları; karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları bu uygulama kapsamında olacak. Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı da vergi yapılandırması kapsamında yer alacak.

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun bünyesindeki Hazine alacakları, madenlerden alınan devlet hakkı, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre takip edilen diğer alacaklar için de taksitlendirme yapılacak. SGK primleri idari cezaları, gecikme cezaları ve faiz zamları içinde taksitlendirme yapılması mümkün olacak. Diğer yandan il özel idarelerine olan borçlar, emlak vergisi borçları, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, diğer vergi ve harçlar, su, atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları ve zam ve faizleri de yapılandırma bünyesinde yer alacak. Yapılandırma TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat ödemeleri için de uygulanabilecek.

Yapılandırma Başvuruları Hangi Kurumlara Yapılacak?

Yapılandırmadan yararlanmayı talep edenlerin, kanunun yürürlüğe girmesi ardından 1 sene içinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvurular borcun ilgili olduğu kuruma yapılması önem arz etmektedir. Başvurularda belirtilen ödeme vadesine göre bir borç dökümü ortaya konacak ve borçlar 6-12-18 ay sürelerle ödenebilecek. En fazla 18 aya kadar yapılandırılabilen borçlar iki ayda bir şekilde ödenecek. BU şekilde toplam 36 ayda tüm borçların ödenmesi mümkün olacak.



Son Güncelleme: 26.10.2020 20:05
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Vergi BorcuYapılandırmaTaksitlendirme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Albayrak'tan istihdam müjdesi!
Bakan Albayrak'tan istihdam müjdesi!
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
3600 ek gösterge yeniden TBMM gündemine geldi. Milyonlarca memurun gözü 3600 ek göstergede
3600 ek gösterge yeniden TBMM gündemine geldi. Milyonlarca memurun gözü 3600 ek göstergede
2021 yılında emeklilere zam ve ek ödeme müjdesi!
2021 yılında emeklilere zam ve ek ödeme müjdesi!
Altın fiyatında yaşanan düşüş panik yarattı! Yatırım şirketlerinin Ons altın değerlendirmesi nedir?
Altın fiyatında yaşanan düşüş panik yarattı! Yatırım şirketlerinin Ons altın değerlendirmesi nedir?
Ford Focus Muhteşem Bir Kampanyaya İmza Attı
Ford Focus Muhteşem Bir Kampanyaya İmza Attı

Popüler Haberler

E-devlet abonelik iptal etme nasıl yapılır? E-devlet online abonelik sözleşme feshi başvurusu
Vergi affı ne zaman yürürlüğe girecek? Borçlar ne zaman yapılandırılacak?
Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 29 Ekim şiirleri
Yemin dizisi neden yayınlanmadı? 27 28 Ekim Yemin neden yok? Yemin yeni bölüm ne zaman?
Kanal 7 Yemin dizisi neden yok, neden yayınlanmıyor? Yemin dizisi artık sadece haftasonu ekranlarda
26 Ekim 2020 Pazartesi koronavirüs tablosu açıklandı 26 Ekim 2020 Pazartesi Türkiye'de bugünkü vaka sayısı
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi kaç sezon sürecek?
Seksenler Rasim Öztekin diziye ne zaman dönecek? Fehmi'nin dönüş tarihi belli oldu!
28 Ekim bankalar noterler yarım gün açık olacak mı?
Bursluluk sınavı kaç puan ve kaç netle kazanılır? 2020 Bursluluk 5,6,7,8,9,10,11.sınıf taban puanları
Galatasaray hangi tarihte kuruldu? Kurucu üyeleri kimlerdir? GS ne zaman kuruldu?
Yıllık kullanılmayan izinlerin ücret hesaplaması
Tv8 Müslüm filmi ne zaman yayınlanacak? Müslüm filmi saat kaçta başlıyor?
2020 pasaport alımı için gerekli evraklar nelerdir? Pasaport işlemleri ve gerekli evrakları
Fazlası Zarar Yarışması Katılım Şartları Belli Oldu! İşte Başvuru Formu!
Yasak Elma Akın karakterini kim canlandırıyor? Mertkan Arat kimdir?
Kırmızı Oda dizisi Sema’yı kim canlandırıyor? Nur Erkul'un biyografisi
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun kimdir? Leyla Feray yaşı ve oynadığı diziler
Çukur dizisinde İskender karakterine Eser Karabil hayat veriyor
e-Devlet SGK borçlanma başvurusu ve ödeme işlemleri 2020
PS plus abonelik ücretleri ne kadar oldu? 2020 Playstation'dan abonelik ücretlerine zam!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.