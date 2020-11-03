Vergi affı nasıl olacak, borçlar silinecek mi? Vergi yapılandırması için resmi açıklama

2020 yılının pandemi sürecinde en merak edilen konularından bir tanesi haline gelen vergi affı ve yapılandırma ile ilgili yeni yapılan açıklamalar vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan tarafından konu hakkında yapılan açıklamalarda belirlenen vergi aflarına ek olarak belediyelere olan emlak vergileri de dahil olmak üzere tüm vergi borçlarının, idari para cezalarının, SGK primlerinin ve milyonlarca öğrencinin beklediği KYK kredilerinin konularında faizlerin silinerek sadece ana paranın alınacağı belirtildi.

Vergi affı olmayacak

Vergi affının olup olmayacağı konusunda gelen sorulara yanıt veren AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan’ın açıklamaları merakla araştırılmaya başlandı. Açıklamalarında vergi affı konusunun gündemde olmadığını sadece faiz silinmesi ile vatandaşlara destek çıkılacağının altı çizildi.

Özellikle 3 milyon genç tarafından beklenen KYK kredi borçları konusunda geç ödemeler ve aylık faizlerin silinerek sadece ana paranın alınacağının altı çizildi.

Kanun teklifinin meclisten geçerek uygulanmaya başlandığından itibaren yıl sonuna başvuru yapılacağının altını çizen Özkan önemli detaylar verdi.

Daha önce katılanlarda yapılandırma yapabilecek

Cahit Özkan devam eden açıklamalarında vergi yapılandırmaları için detayları aktardı. Buna göre vergi yapılandırması isteyenler için en fazla 18 ay taksit imkanı sunulacak denilirken tüm borçlarını 2 ayda ödemek isteyenler için toplam ödemenin %90’ının silineceğini aktadır. Aynı zamanda geçtiğimiz yıllarda yapılandırmadan faydalanan vatandaşlarında bundan faydalanabileceğini açıklayan Özkan kanun teklifinin kısa süre içerisinde hazırlanarak meclise geleceğini belirtti.