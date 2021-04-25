Vebitcoin kurucusu İlke Baş kimdir? Vebitcoin borsası battı mı?

2017 yılında Türk lirası olarak bitcoin işlemi gerçekleştirilen kripto para platformu olan Vebitcoin, 23 Nisan tarihinde faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. İntenet sitesinde finansal zorlu süreç yaşadığını, kripto sektöründeki olumsuz gelişmelerden kendilerinin de etkilendiği açıklanıyor. Faaliyetlerini durdurma kararı alan kripto para platformu Vebitcoin, 23 Nisan tarihinde yazmış olduğu açıklama ile binlerce kullanıcıyı tedirgin etti.

Vebitcoin kimin?

23 Nisan tarihinde son dakika açıklaması yapan kripto para platformu plan Vebitcoin, 2017 yılında Türk lirası bitcoin ile faaliyete başladı. Kurucusu İlke Baş olan firmanın merkezi Muğla’da yer alıyor.

Kullanıcılar hesaplarına ulaşamadığı için tedirginlik yaşadığını dile getirdi. Yeni bir Thodex konusu olmasından korkan bitcoin kullanıcıları açıklama bekliyor.



