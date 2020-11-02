İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü açıkladı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet...

Vatandaşları sevindirecek haber! Vergi affı ve yapılandırması geliyor

Ceza ve borcu olan vatandaşları ilgilendiren haber TBMM Bütçe ve Plan Komisyonundan geldi. Vergi affı kapsamında pek çok vatandaşın ödemesi kolaylaştırılacak.

02 Kasım 2020 Pazartesi 20:32
Vatandaşları sevindirecek haber! Vergi affı ve yapılandırması geliyor
Takip Et:

Ekonomik sıkıntılar çeken vatandaşların yüzünü güldürecek vergi affı duyuruldu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından açıklanan bu yıl için 500 milyarlık verginin yapılandırması hedefleniyor.

Hangi Borçlar Vergi Affına Dahil Olacak?

  • Trafik cezaları
  • Seçim cezaları
  • KYK Borçları
  • Kaynak kullanımı destekleme fonu ödemeleri
  • Haksız yere alınan destekleme ödemeleri
  • Ecrimisil borçları
  • Nüfus cezaları
  • SGK borçları
  • OSB kredi borçları
  • Taşınmaz kültür varlıklarının korunması katkı payı
  • Hazine alacakları
  • Madenlerden alınan devlet hakkı
  • Karayollarında kesilen para ve usulsüz geçiş cezalar
  • Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre takip edilen alacaklar


Vergi Affı Neleri Sağlıyor?

  • Tek taksitle ödenen borçlarda gecikme zammının %90'ı alınmayacak.
  • 36 ay vade ile ödeme planı hazırlanacak ve ödemeler iki ayda bir gerçekleştirilecek.
  • Başvurular bu yıl sonuna kadar yapılacak ve ödemeler 2021 yılının başında yapılacak.

Matraf Artırımı Olacak mı?

Vergi affınının yanı sıra matraf arttımının da yapılıp yapılmayacağı merak konusu. Şimdilik belirlenen haklar arasında yer almıyor ancak vergi affının genişletilerek emlak, belediye ödemeleri gibi ödemelerin de af ve yapılandırma yapılması ilerleyen zamanlarda mümkün olabilir.



Son Güncelleme: 02.11.2020 20:32
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
VergiAffı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD ekonomisi yılın 3. çeyreğinde rekor seviyede büyüdü
ABD ekonomisi yılın 3. çeyreğinde rekor seviyede büyüdü
ÖTV zammından sonra bu model araçlar zor bulunuyor!
ÖTV zammından sonra bu model araçlar zor bulunuyor!
Hazineye bağlı 60 milyon metrekarelik taşınmaz kullanıma açılacak
Hazineye bağlı 60 milyon metrekarelik taşınmaz kullanıma açılacak
Trendyol Yemek Yemeksepetine rakip olarak geliyor!
Trendyol Yemek Yemeksepetine rakip olarak geliyor!
Bakan Albayrak'tan istihdam müjdesi!
Bakan Albayrak'tan istihdam müjdesi!
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!

Popüler Haberler

İstenmeyen numaradan sms engelleme yöntemleri 2020
Twitter’da TT nasıl olunur? Twitter‘da TT olabilmek için yapılması gerekenler
Vefat eden (ölen) baba ve annenin emekli maaşını kimler alabilir?
Kanunsuz Topraklar ne zaman başlayacak? Fox TV Kanunsuz Topraklar dizisi konusu ve oyuncuları
İzmir depremini 10 saniye önce hisseden köpek'in görüntüleri
100.000 tl ye alınabilecek arabalar 2020
Göz kapağı estetiği ameliyat ücreti ne kadardır? 2020
Gazali kimdir? Gazali tarihte ne zaman, nerede yaşadı?
10 Kasım’da bankalar açık mı, havale, EFT yapılır mı?
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü şiirleri 2020
Atiye dizisi 2. sezon yayınlanacak mı? Netflix Atiye yeni bölüm yayın tarihi
Hekimoğlu dizisi ne zaman başlayacak? Hekimoğlu dizisi 1. tanıtım fragmanı yayınlandı
Barbaros dizisi ne zaman başlayacak? Barbaros dizisinden ilk kare
Peaky Blinders yeni sezon ne zaman yayınlanacak? 6. sezon tarihi belli oldu!
Koronavirüs af yasası ceza indirimi olacak mı? Af yasası yeniden gündemde!
TV8 Survivor 2021 ne zaman başlayacak?
Çukur dizisi nerede çekiliyor? Dizideki Koçovalı mahallesi nerededir?
Çalışan annelere verilen ücretsiz izinler 2020
Halkbank düşük faizli kredi kullanım şartları neler? Tüm vatandaşların kredi kullanmasını sağlayacak yeni kredi kampanyaları!
Malta yaşam şartları nasıl? 2020 Malta asgari ücretleri
Şeref Sözü dizisi Faruk Malik kimdir? Aras Aydın’ın yer aldığı diziler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.