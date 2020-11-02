Vatandaşları sevindirecek haber! Vergi affı ve yapılandırması geliyor

Ekonomik sıkıntılar çeken vatandaşların yüzünü güldürecek vergi affı duyuruldu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından açıklanan bu yıl için 500 milyarlık verginin yapılandırması hedefleniyor.
Hangi Borçlar Vergi Affına Dahil Olacak?
- Trafik cezaları
- Seçim cezaları
- KYK Borçları
- Kaynak kullanımı destekleme fonu ödemeleri
- Haksız yere alınan destekleme ödemeleri
- Ecrimisil borçları
- Nüfus cezaları
- SGK borçları
- OSB kredi borçları
- Taşınmaz kültür varlıklarının korunması katkı payı
- Hazine alacakları
- Madenlerden alınan devlet hakkı
- Karayollarında kesilen para ve usulsüz geçiş cezalar
- Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre takip edilen alacaklar
- Tek taksitle ödenen borçlarda gecikme zammının %90'ı alınmayacak.
- 36 ay vade ile ödeme planı hazırlanacak ve ödemeler iki ayda bir gerçekleştirilecek.
- Başvurular bu yıl sonuna kadar yapılacak ve ödemeler 2021 yılının başında yapılacak.
Matraf Artırımı Olacak mı?
Vergi affınının yanı sıra matraf arttımının da yapılıp yapılmayacağı merak konusu. Şimdilik belirlenen haklar arasında yer almıyor ancak vergi affının genişletilerek emlak, belediye ödemeleri gibi ödemelerin de af ve yapılandırma yapılması ilerleyen zamanlarda mümkün olabilir.
Son Güncelleme: 02.11.2020 20:32