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Vatandaşlara müjde devlet destekleri artıyor! Şartları karşılayanlar karşılıksız 650 TL alabilecek

Salgından dolayı zor günler geçiren halk için devlet yardım eli uzatmaya devam ediyor. Belirli şartları karşılayan kişiler bu destekten karşılıksız olarak faydalanabilecek. Belirli şartları karşılayan vatandaşlar düzenli olarak 650 TL alma imkanına sahip olacak.

03 Ocak 2021 Pazar 16:02
Vatandaşlara müjde devlet destekleri artıyor! Şartları karşılayanlar karşılıksız 650 TL alabilecek
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Devlet, sosyal yardım adı altında kadınlara ödeme yapmaya devam ediyor. Kadınlarımıza sağlanan bu yardımda %36 artış yaşandı. Devlet iki ayda bir olmak üzere 650 TL yardım sağlıyor. Sosyal güvencesi olmayan kadınlara öncelik veren devlet, eşini kaybeden kadınlara yönelik yardım programları düzenlemektedir.

Kadınlara sosyal yardım oranı her yıl artıyor. Şimdiye kadar yardımlardan yararlananların %61'i kadın. Pandemi sırasında hükümet bu desteği önemli ölçüde artırdı. Öneğin; her iki ayda bir eşi vefat etmiş kadınların yardımı %36 artarak 650 TL’ye çıkıyor. Diğer bir deyişle her yıl 3900 TL karşılıksız ödeme yapılıyor. Bu meblağ yaklaşık 170.000 kadına fayda sağlamıştır. Yalnızca geçen yıl kocası sosyal güvencesi olmadan ölen kadınlara 377 milyon TL ödendi.

Ne kadar ödeniyor?

Artışla birlikte aylık tutar 275 TL’den 325 TL’ye çıktı. İki ayda bir 650 TL ödeme yapılacak.

Ödeme hangi durumda kesilir?

Hane başına aylık gelirin 701 TL'yi aşması durumunda ödemeler kesilecektir.

Paralar nasıl ödeniyor?

Para PTT şubelerinden tahsil edilir. Sosyal Yardım Kartı kullanılarak ATM'lerden para çekilebilir. Bununla birlikte, kolluk kuvvetleri bu ödemeyi virüsle savaşmaya yardımcı olmak için eve getiriyor.

Başvurular nereye yapılıyor?

Süreç, eşi vefat etmiş kadın vatandaşların, resmi ikamet ettikleri il / ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYD) başvurmasıyla başlar. Başvuruda kimlik kartı dışında belge istenmemektedir.

Emeklilik için düşük faizli kredi talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, binlerce esnafın koronavirüs nedeniyle zor günler geçirdiğini, ancak borç primi nedeniyle emeklilik zamanın gelemediğini söyledi. Salgın sırasında esnafın hiçbir şekilde engellenmemesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, “Prim borçlusu esnaf için düşük faizli kredi ile emeklilik yolu açılsın” ifadelerini kullandı.

Bendevi Palandöken, “Prim borcundan dolayı emekli olamayan esnaf ve sanatkarımız için Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu bankaları arasında en son 2018’de imzalanan iş birliği protokolü bu dönemde de tekrarlanmalı. Geçmişte prim borcu bulunan ve emekli olmak isteyen çok sayıda esnafımız protokol sayesinde bankadan aldığı kredilerle prim borcunu yapılandırarak emekli olmuştu” ifadelerine yer verdi.

 



Son Güncelleme: 03.01.2021 16:02
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Anahtar Kelimeler:
DevletDestekKadınÖdemeYardım
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