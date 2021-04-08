İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
SGK'dan flaş değişiklik! İşten çıkarmaya yönelik kullanılan Kod-29'da düzenlemeye gidildi
Son Dakika
SGK'dan flaş değişiklik! İşten çıkarmaya...
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç sonra kaybetti!
Son Dakika
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç...
DSÖ, koronavirüsün insanlardan hayvanlara bulaşma ihtimalini doğruladı
Son Dakika
DSÖ, koronavirüsün insanlardan hayvanlara bulaşma...
Ece Seçkin'e koronavirüs şoku! Hayranlarına sosyal medya hesabından yalvardı
Ece Seçkin'e koronavirüs şoku! Hayranlarına...

Vatandaşın bankadaki birikimine devletten iade garantisi

Tasarruf finansman şirketleri yönetmeliğinde yapılan bir değişiklikle katılımcılarla birlikte sistemini de koruyan yeni bir döneme geçiliyor. Yapılan sözleşmeden cayarak çekilen vatandaşın var olan birikimleri devlet garantisi altına alınıyor.

08 Nisan 2021 Perşembe 11:45
Vatandaşın bankadaki birikimine devletten iade garantisi
Takip Et:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından alınan bir kararda tasarruf finansman şirketleriyle ilgili yönetmelikte bir takım değişikliğe gidildi. Dün yürürlüğe giren yönetmelikle birlikte vatandaşlarında birikimleri devlet tarafından garanti altına alındı.

BDDK'nın yürürlüğe koyduğu yeni yönetmeliğe göre bundan sonra şirketler fon havuzunda bulunan parayı amaç dışında artık kullanmayacak. Ayrıca yapılan sözleşmeden cayma hakkını kullanan vatandaş imza tarihini takip eden 14 gün içerisinde parası kendisine iade edilecek. Yönetmelikte, bundan sonraki süreçte şirketlerin yeni şube bildirimleri öncesinde izin alınacak ve şirketler her yeni şube için de 1 milyon TL ödenmiş sermaye bulundurması gerekecek.  

"BDDK'DAN İZİN ALMAK ZORUNLU KILINDI"

Yönetmelikte, şirketlerin birleşme kararları ile birlikte, bölme ve devir işlemleriyle ilgili BDDK'ya başvuru yapıp izin alması zorunlu kılındı. Türkiye'de bir finansman şirketi kurmak isteyen kişilerin, yönetmelikte yer alan ana sözleşme taslağında belirtilen konut finansmanıyla ilgili faaliyet kısmını zorunlu olarak belirtecek. Tasarruf finansman sözleşmeleriyle ilgili de finans döneminde azami vadesinin konut ve çatılı işyerleri sözleşmelerinde 120 ayı, taşıt sözleşmesi için de 60 ayı geçmeyeceği kaydedildi. 



Son Güncelleme: 08.04.2021 11:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BDDKFinansman şirketleriCayma HakkıBirikim Iadesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Renault 2021 Nisan sıfır araç kampanya fiyatları
Renault 2021 Nisan sıfır araç kampanya fiyatları
Hyundai 2021 Nisan kampanya fiyatları ve sıfır faizli kredi seçenekleri
Hyundai 2021 Nisan kampanya fiyatları ve sıfır faizli kredi seçenekleri
Güncel sigara fiyatları ne kadar? En ucuz fiyatlı sigara ne? Sigara fiyatları güncel tam liste 2021
Güncel sigara fiyatları ne kadar? En ucuz fiyatlı sigara ne? Sigara fiyatları güncel tam liste 2021
Dünyanın ve Türkiye'nin en zenginleri kimler?
Dünyanın ve Türkiye'nin en zenginleri kimler?
2021 tekerlekli küçük ev fiyatları ne kadar?
2021 tekerlekli küçük ev fiyatları ne kadar?
İstanbul ramazan pidesi fiyatları 2021
İstanbul ramazan pidesi fiyatları 2021

Popüler Haberler

Aöf yaz okulu kayıt ücreti nekadar, hangi bankaya yatırılıyor?
Açıktan üniversite okumanın dezavantajları nelerdir? 2021 Açıktan üniversite en iyi bölümler
Asgari ücretle çalışanlara 686 TL'lik ek ödeme yapılacak! Gelir İradesi Başkanlığı açıkladı!
Bir Zamanlar Çukurova dizisine katılan yeni isimler belli oldu
Rüyada kılıç görmek ne demektir? Rüyada kılıç görmenin tabiri ve anlamı
Rüyada yılan sokması görmek ne anlama gelir? Rüyada yılan sokması görmenin anlamı
Kefaret dizisi tekrar bölümleri ne zaman?
Kamu ve özel bankalardan en uygun faizli banka kredisi hangisinde? 8 Nisan 2021 Perşembe bankaların güncel faiz oranları
2020-2021 üniversitelerin eğitim öğretim yılı ikinci öğretim ücretleri ne kadardır?
2021 yılı sosyal yardım nakit destekleri nelerdir? Kimler nasıl faydalanabilir?
Yarın hava nasıl olacak? 23 Mart 2021 Salı hava durumu nasıl olacak? Salı günü yurt geneli hava durumu
Matrix 4 filmi ne zaman vizyona girecek? Keanu Reeves tarafından açıklandı!
Beni Bırakma 577. bölüm izle 23 Mart Salı son bölüm - Beni Bırakma yeni bölüm canlı izle ATV
Arka Sokaklar dizi oyuncusu Sinem kimdir? Gizem Terzi hakkında bilgiler
Emanet 138. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - Kanal 7 Emanet yeni bölüm canlı izle
Show TV canlı yayın akışı 8 Nisan 2021 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV 8 canlı yayın akışı 8 Nisan 2021 Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bugün gram altın ne kadar oldu? 8 Nisan 2021 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
2021 Milangaz tüp fiyatları ne kadar oldu?
Kanal D canlı yayın akışı 8 Nisan 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
MSÜ hava harp okuluna nasıl girilir? 2021 MSÜ Hava Harp Okulu giriş şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.