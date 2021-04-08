Vatandaşın bankadaki birikimine devletten iade garantisi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından alınan bir kararda tasarruf finansman şirketleriyle ilgili yönetmelikte bir takım değişikliğe gidildi. Dün yürürlüğe giren yönetmelikle birlikte vatandaşlarında birikimleri devlet tarafından garanti altına alındı.

"BDDK'DAN İZİN ALMAK ZORUNLU KILINDI"

BDDK'nın yürürlüğe koyduğu yeni yönetmeliğe göre bundan sonra şirketler fon havuzunda bulunan parayı amaç dışında artık kullanmayacak. Ayrıca yapılan sözleşmedennı kullanan vatandaş imza tarihini takip eden 14 gün içerisinde parası kendisine iade edilecek. Yönetmelikte, bundan sonraki süreçte şirketlerin yeni şube bildirimleri öncesinde izin alınacak ve şirketler her yeni şube için de 1 milyon TL ödenmiş sermaye bulundurması gerekecek.

Yönetmelikte, şirketlerin birleşme kararları ile birlikte, bölme ve devir işlemleriyle ilgili BDDK'ya başvuru yapıp izin alması zorunlu kılındı. Türkiye'de bir finansman şirketi kurmak isteyen kişilerin, yönetmelikte yer alan ana sözleşme taslağında belirtilen konut finansmanıyla ilgili faaliyet kısmını zorunlu olarak belirtecek. Tasarruf finansman sözleşmeleriyle ilgili de finans döneminde azami vadesinin konut ve çatılı işyerleri sözleşmelerinde 120 ayı, taşıt sözleşmesi için de 60 ayı geçmeyeceği kaydedildi.