İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Kafe ve restoranlar için ciro kaybı destek ödemeleri başlıyor!
Son Dakika
Kafe ve restoranlar için ciro...
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs ile ilgili korkutan uyarı!
Son Dakika
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs...
Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek bozuldu! Merak uyandıran paylaşım..
Son Dakika
Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek...

Varlık vergisi nedir? 2021 Varlık vergisini ödemekle yükümlü kişiler kimlerdir?

Gündemde hala dikkatleri çekmeye devam eden 07.02.2021 tarihli Varlık vergisi nedir? Varlık vergisini ödemekle yükümlü kişiler kimlerdir? haberimize dair en yeni ayrıntıları kaleme alıyoruz. Hemen şimdi 07.02.2021 tarihili haberimizi okuyarak bu ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

07 Şubat 2021 Pazar 22:45
Varlık vergisi nedir? 2021 Varlık vergisini ödemekle yükümlü kişiler kimlerdir?
Takip Et:

Emlak vergisi olarak da bilinen varlık vergisi, herhangi bir bina veya arazi sahibi olan kişinin her sene ödediği bir vergidir. Kişiler bu vergiyi ödemekle yükümlüdür. Ödenmeyen vergilere %1,6 oranında faiz yapılır. Belediyelere ödenen varlık vergisi, istenilmesi halinde 2 taksit seçeneğiyle de ödenebilir. Varlık vergisi 1319 sayılı kanuna göre bina vergisi olarak da adlandırılır.

Varlık vergisi nasıl hesaplanır?

Her yıl değeri artan mülklerin varlık vergisi de bu değere oranlar artar. Varlık vergisinde değişen fiyat bina metrekaresinin inşaat maliyeti ve asgari metrekare arsa birim değerine göre hesaplanır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hesaplanarak uygulanan varlık vergisi, artan ev değerlerine göre artış gösterir. Evlere göre değişiklik gösteren varlık vergisi hesaplanırken, komisyon oluşturulur ve bu komisyon arsa birim değerini hesaplar. Bu şekilde her mülkün varlık vergisi de ortaya çıkar.

Varlık vergisi, vergiye tabi olma oranları nedir?

Varlık vergisinden kültür payı oranı düşülmektedir. Bu oran devlet tarafından kişi adına ödenen tutardır. Bu oran en az %10 olarak belirlenmiştir. Kültür payı vergiden çıkarıldığında büyükşehirdeki mülkten vergi alınma oranı şu şekildedir:

  • Konutlar için binde 1
  • Binalar için binde 2
  • Arazilerde binde 1
  • Arsalar için binde 3

Büyükşehir olmayan illerde ise şöyle:

  • Meskenler için binde 2
  • Binalar için binde 4
  • Arazilerde binde 2
  • Arsalarda binde 6

Varlık vergisini ödemekle yükümlü kişiler kimlerdir?

  • Herhangi bir taşınmaz mülkün tapusunda ismi geçen kişiler,
  • Noterde kaydı olmayan mülklerin kaydını yaptıran kişiler,
  • Miras olarak kalan mülkün sahibi olan kişiler,
  • Ortak mülk sahipleri

Varlık vergisi nasıl ödenir?

Varlık vergisinin ödenebilmesi için ilk önce belediyelerden beyanname alınarak bu beyannamenin eksiksiz olarak doldurulması gerekir. Kişi bu beyannameyi doldurduktan sonra T.C. kimlik kartı ve mülkün tapusu ile birlikte beyanname ile varlık vergisini ödeyebilir. Varlık vergisini ödemek isteyenler bu belgeler ile birlikte belediyelere, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’ne, Gelir İradesi Başkanlığı resmi intenet sitesine başvurarak varlık vergisini ödeyebilir. Ayrıca varlık vergisi hakkında borç sorgulamak isteyenler e-devlet sistemi üzerinden bu sorgulamayı gerçekleştirebilmektedir.



Son Güncelleme: 07.02.2021 22:45
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kafe ve restoranlar için ciro kaybı destek ödemeleri başlıyor!
Kafe ve restoranlar için ciro kaybı destek ödemeleri başlıyor!
Ev almayı düşünenler için bankaların en uygun olan konut kredisi faiz oranları
Ev almayı düşünenler için bankaların en uygun olan konut kredisi faiz oranları
5 Şubat altın fiyatları
5 Şubat altın fiyatları
Başkan Naci Ağbal'dan faiz indirimi hakkında kritik açıklama!
Başkan Naci Ağbal'dan faiz indirimi hakkında kritik açıklama!
Dolar bugün ne kadar? Doların son durumu
Dolar bugün ne kadar? Doların son durumu
ABD şokta.1981'den beri ilk
ABD şokta.1981'den beri ilk

Popüler Haberler

Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor kimle maç yapacak? Süper Lig 25. Hafta fikstürü
Arsene Wenger Fenerbahçe'ye mi geliyor? VAR Odası Arsene Wenger iddiası!
Koronavirüs önlemleri Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?
CİMER şikayeti nasıl yapılır? E-devlet ile Cimer şikayet kaydı ve şikayet sorgulama işlemleri
İnternetten banka kredi kartı limit arttırım işlemleri
Heyet raporu nedir? Heyet raporu durumlarda istenir?
Devlet tarım ve hayvancılık için destek kredileri nelerdir? TKDK 2021 destek şartları
2021 Kira yardım başvuru nereden nasıl yapılır? Kira Yardımı için hemen başvurun 960 TL kira yardımınızı alın
Halkbank emeklilere acil 5000 TL uygun faizli mini emekli kredi kampanyası
NASA'dan burç tarihleri ile ilgili ilginç açıklama! Burç tarihleri değişecek mi?
Evde, mayalı ya da mayasız pizza hamuru nasıl yapılır? Pizza hamuru malzemeleri ve tarifi
Bağkur emekli maaşları banka hesaplarına ne zaman yatıyor? Bağkur maaşları ayın kaçında ödenir?
Zümrüdüanka Abbas kimdir? Selim Bayraktar kimdir?
O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı kimdir? Saadet Özsırkıntı kariyeri ve hayatı
Astım Hastalığı nedir? Astıma ne iyi gelir? Astım hastalığı için 10 şifalı bitki önerisi
İşsiz ve çalışmayana 3 bankadan acil 10 Bin TL nakit ihtiyaç kredisi
Bankaların 18.000 TL 60 Ay vadeli uygun faizli kredi kampanyası ve başvuru şartları
YÖK Diploma Sorgulama Sistemi giriş ve diploma sorgulama işlemleri
Araç kiralama yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar
3003 Nitelik kodu nedir? 3003 nitelik kodu personel alımı özel şartları nelerdir?
Odeabank düşük ve uygun faizli taşıt kredisi kampanyası ve şartları 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.