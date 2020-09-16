İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Esenyurt'ta dehşet olay! Sokak ortasında pompalı tüfekle camı çerçeveyi indirdi
Esenyurt'ta dehşet olay! Sokak ortasında...
Halil Sezai, 67 yaşındaki adamı öldüresiye dövdü!
Son Dakika
Halil Sezai, 67 yaşındaki adamı...
Cumhuriyet Savcısı açıkladı! Kadir Şeker 19 yıl hapis cezasından yargılanacak!
Cumhuriyet Savcısı açıkladı! Kadir Şeker...
Bursa'da fuhuş tuzağıyla gasp tuzağı! 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
Son Dakika
Bursa'da fuhuş tuzağıyla gasp tuzağı!...

Varlık vergisi nedir? 2020 Varlık vergisini ödemekle yükümlü kişiler kimlerdir?

Gündemde büyük yankı uyandıran Varlık vergisi nedir? Varlık vergisini ödemekle yükümlü kişiler kimlerdir? ile ilgili olarak merak edilen 16 Eylül 2020 Çarşamba günü gelişmeleri gündeme gelmeye devam ediyor. Varlık vergisi nedir? Varlık vergisini ödemekle yükümlü kişiler kimlerdir? ile ilgili okurlarımızın merakla bekledikleri en güncel bilgileri 16 Eylül 2020 Çarşamba tarihli haberimizde derledik.

16 Eylül 2020 Çarşamba 18:23
Varlık vergisi nedir? 2020 Varlık vergisini ödemekle yükümlü kişiler kimlerdir?
Takip Et:

Emlak vergisi olarak da bilinen varlık vergisi, herhangi bir bina veya arazi sahibi olan kişinin her sene ödediği bir vergidir. Kişiler bu vergiyi ödemekle yükümlüdür. Ödenmeyen vergilere %1,6 oranında faiz yapılır. Belediyelere ödenen varlık vergisi, istenilmesi halinde 2 taksit seçeneğiyle de ödenebilir. Varlık vergisi 1319 sayılı kanuna göre bina vergisi olarak da adlandırılır.

Varlık vergisi nasıl hesaplanır?

Her yıl değeri artan mülklerin varlık vergisi de bu değere oranlar artar. Varlık vergisinde değişen fiyat bina metrekaresinin inşaat maliyeti ve asgari metrekare arsa birim değerine göre hesaplanır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hesaplanarak uygulanan varlık vergisi, artan ev değerlerine göre artış gösterir. Evlere göre değişiklik gösteren varlık vergisi hesaplanırken, komisyon oluşturulur ve bu komisyon arsa birim değerini hesaplar. Bu şekilde her mülkün varlık vergisi de ortaya çıkar.

Varlık vergisi, vergiye tabi olma oranları nedir?


Varlık vergisinden kültür payı oranı düşülmektedir. Bu oran devlet tarafından kişi adına ödenen tutardır. Bu oran en az %10 olarak belirlenmiştir. Kültür payı vergiden çıkarıldığında büyükşehirdeki mülkten vergi alınma oranı şu şekildedir:

  • Konutlar için binde 1
  • Binalar için binde 2
  • Arazilerde binde 1
  • Arsalar için binde 3

Büyükşehir olmayan illerde ise şöyle:

  • Meskenler için binde 2
  • Binalar için binde 4
  • Arazilerde binde 2
  • Arsalarda binde 6

Varlık vergisini ödemekle yükümlü kişiler kimlerdir?

  • Herhangi bir taşınmaz mülkün tapusunda ismi geçen kişiler,
  • Noterde kaydı olmayan mülklerin kaydını yaptıran kişiler,
  • Miras olarak kalan mülkün sahibi olan kişiler,
  • Ortak mülk sahipleri

Varlık vergisi nasıl ödenir?

Varlık vergisinin ödenebilmesi için ilk önce belediyelerden beyanname alınarak bu beyannamenin eksiksiz olarak doldurulması gerekir. Kişi bu beyannameyi doldurduktan sonra T.C. kimlik kartı ve mülkün tapusu ile birlikte beyanname ile varlık vergisini ödeyebilir. Varlık vergisini ödemek isteyenler bu belgeler ile birlikte belediyelere, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’ne, Gelir İradesi Başkanlığı resmi intenet sitesine başvurarak varlık vergisini ödeyebilir. Ayrıca varlık vergisi hakkında borç sorgulamak isteyenler e-devlet sistemi üzerinden bu sorgulamayı gerçekleştirebilmektedir.



Son Güncelleme: 16.09.2020 18:23
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Moody’s Türk bankalarının kredi notlarını açıkladı
Moody’s Türk bankalarının kredi notlarını açıkladı
İyidere Lojistik Limanı İnşaat ihalesini Cengiz İnşaat aldı
İyidere Lojistik Limanı İnşaat ihalesini Cengiz İnşaat aldı
Arabistan petrol devi şirketi Aramco dünyanın en değerli şirketi seçildi
Arabistan petrol devi şirketi Aramco dünyanın en değerli şirketi seçildi
Kamu çalışanları dikkat! 2020 Eylül ayı e-bordroları yayımlandı
Kamu çalışanları dikkat! 2020 Eylül ayı e-bordroları yayımlandı
Kredi ve kredi kartında yasal takibe alınan kişi oranı azaldı
Kredi ve kredi kartında yasal takibe alınan kişi oranı azaldı
TOKİ'den çekilişsiz kurasız 400 adet konut fırsatı!
TOKİ'den çekilişsiz kurasız 400 adet konut fırsatı!

Popüler Haberler

Vodafone 2 GB internet destek paketi özellikleri nelerdir? Vodafone 2 GB internet başvurusu nasıl yapılır?
Emekli ek ödeme oranları ne kadar olacak? Emekliler ne kadar ek ödeme alacaklar?
Özel Üniversite 2020 Mimarlık bölümü ücretleri ne kadardır?
Halkbank 10.000 TL sosyal hayatı destek kredisi başvuru şartları ve geri ödeme koşulları
Acil nakit 20 000 TL hızlı kredi imkanı sunan bankalar ve şartları
Gelir belgesiz acil nakit kredi imkanı sunan bankalar
Esnaf için en iyi ticari hesap ve hizmetler sunan banka hangisidir? Eylül 2020
Devletten vatandaşlara 1477 TL nakit ve gıda yardımı 2020
2020 Kurumlar vergisi nedir, nasıl hesaplanır? 2020 Kurumlar vergisi oranı
Vakıfbank kredi kartı borcu erteleme kredisi nasıl alınır? Vakıfbank kredi kartı borcu kapatma kredisi şartları
İrem Helvacıoğlu yaptığı diyetin adı nedir? İrem Helvacıoğlu Pesketaryen diyeti ile 20 Kilo verdi
2020 Yaz okulu açacak olan üniversiteler hangileri? Yaz okulu duyuruları!
Sevgililer Günü Bim ve A101 indirimleri ve hediyelik ürünler broşürü
Kanalların yayın akışları 14 Eylül Cumartesi- ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Türkiye'deki güncel Korona virüs vaka sayısı kaç oldu? Son güncel rakamlar
PTT alımları 2020 ne zaman yapılacak? PTT personel alım başvuru şartları belli oldu!
Yeşil tarife nedir? Elektrikte yeşil tarife YETA uygulaması detayları
4 Özel bankadan düşük faizli 60000 TL anında kredi kampanyası
3004 Nitelik kodu nedir? 3004 nitelik kodu personel alımı özel şartları nelerdir?
3 Bankadan düşük faizli acil onaylı 60 ay vadeli 18 Bin TL kredi kampanyası
Konut ve çeyiz hesaplamalarında devlet desteği artıyor

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.