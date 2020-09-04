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Varlık vergisi nedir? 2020 Varlık vergisine tabi olma oranları nedir?

Varlık vergisi nedir? Varlık vergisine tabi olma oranları nedir? haberi, basına aktarıldığı ilk günden bu yana büyük yankı uyandırırken, biz de haberin en sıcak ayrıntılarını takip etmeye devam ediyoruz. Hemen şimdi 4 Eylül Cuma günü yayınlanan haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

04 Eylül 2020 Cuma 13:01
Varlık vergisi nedir? 2020 Varlık vergisine tabi olma oranları nedir?
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Emlak vergisi olarak da bilinen varlık vergisi, herhangi bir bina veya arazi sahibi olan kişinin her sene ödediği bir vergidir. Kişiler bu vergiyi ödemekle yükümlüdür. Ödenmeyen vergilere %1,6 oranında faiz yapılır. Belediyelere ödenen varlık vergisi, istenilmesi halinde 2 taksit seçeneğiyle de ödenebilir. Varlık vergisi 1319 sayılı kanuna göre bina vergisi olarak da adlandırılır.

Varlık vergisi nasıl hesaplanır?

Her yıl değeri artan mülklerin varlık vergisi de bu değere oranlar artar. Varlık vergisinde değişen fiyat bina metrekaresinin inşaat maliyeti ve asgari metrekare arsa birim değerine göre hesaplanır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hesaplanarak uygulanan varlık vergisi, artan ev değerlerine göre artış gösterir. Evlere göre değişiklik gösteren varlık vergisi hesaplanırken, komisyon oluşturulur ve bu komisyon arsa birim değerini hesaplar. Bu şekilde her mülkün varlık vergisi de ortaya çıkar.

Varlık vergisi, vergiye tabi olma oranları nedir?


Varlık vergisinden kültür payı oranı düşülmektedir. Bu oran devlet tarafından kişi adına ödenen tutardır. Bu oran en az %10 olarak belirlenmiştir. Kültür payı vergiden çıkarıldığında büyükşehirdeki mülkten vergi alınma oranı şu şekildedir:

  • Konutlar için binde 1
  • Binalar için binde 2
  • Arazilerde binde 1
  • Arsalar için binde 3

Büyükşehir olmayan illerde ise şöyle:

  • Meskenler için binde 2
  • Binalar için binde 4
  • Arazilerde binde 2
  • Arsalarda binde 6

Varlık vergisini ödemekle yükümlü kişiler kimlerdir?

  • Herhangi bir taşınmaz mülkün tapusunda ismi geçen kişiler,
  • Noterde kaydı olmayan mülklerin kaydını yaptıran kişiler,
  • Miras olarak kalan mülkün sahibi olan kişiler,
  • Ortak mülk sahipleri

Varlık vergisi nasıl ödenir?

Varlık vergisinin ödenebilmesi için ilk önce belediyelerden beyanname alınarak bu beyannamenin eksiksiz olarak doldurulması gerekir. Kişi bu beyannameyi doldurduktan sonra T.C. kimlik kartı ve mülkün tapusu ile birlikte beyanname ile varlık vergisini ödeyebilir. Varlık vergisini ödemek isteyenler bu belgeler ile birlikte belediyelere, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’ne, Gelir İradesi Başkanlığı resmi intenet sitesine başvurarak varlık vergisini ödeyebilir. Ayrıca varlık vergisi hakkında borç sorgulamak isteyenler e-devlet sistemi üzerinden bu sorgulamayı gerçekleştirebilmektedir.



Son Güncelleme: 04.09.2020 13:01
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