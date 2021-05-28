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Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine Hüseyin Aydın’ın yerine Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar getirildi

Resmi Gazete’de belirtilen ilan kapsamında Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu’nda değişikliğe gidildi. Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Aydın’ın görevine son verilirken onun yerine Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar getirildi.

28 Mayıs 2021 Cuma 16:47
Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine Hüseyin Aydın’ın yerine Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar getirildi
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Ülkemizde son günlerde sık sık görev değişiklikleri yaşanmaktadır. Türkiye’nin ekonomisinde can damarı olarak nitelendirilen Varlık Fonu da bu değişikliklerden sık sık nasibini alıyor. Son olarak Resmi Gazete’de belirtilen ilana göre Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu’nda değişikliğe gidildi. Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Aydın’ın görevine son verilirken onun yerine Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar getirildi.

Hüseyin Aydın daha önce Ziraat Bankası Genel Müdürü olarak görev yaparken Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliğine atanmış, yerine Alpaslan Çakar atanmıştı. Yine aynı isimler üzerinden değişiklikler yapılmış oldu.

Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılığına Adnan Ertem atandı. Bir diğer değişikliğe göre Cengiz Çolak, Rekabet Kurulu Üyeliğine seçildi.


Son Güncelleme: 28.05.2021 16:47
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Anahtar Kelimeler:
Alpaslan ÇakarHüseyin Aydın
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