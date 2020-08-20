Vakıflar Genel Müdürlüğünden aylık 914 TL para yardımı! VGM yardım başvuru şartları neler?

Her ay düzenli olarak yapılacak Vakıflar Genel Müdürlüğü maddi yardım şartları ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. İlk etapta işinden ayrılan veya iş bulamayıp yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlar için destekler veriliyor.

Muhtaç aylıklarında da başvurular sürüyor. Belirlenen sayıya ulaşılmaması halinde artık başvurular alınamayacak. Gerekli şartları taşıyan kişilere aylık 914 TL muhtaç aylıkları ödenecek.

Başvuruda bulunabilmek için başvuru formunu doldurmanız yeterli olacaktır. Başvurunuzun onaylanması durumunda her düzenli olarak aylık 914 TL ödeme yapılacak. Öte yandan muhtaç aylık ödemeleri ömür boyu sürecek ve şart güncellemeleri de yapılmayacaktır.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu ödemelerse yaşlılık aylıkları, bakım aylıkları ve engelli aylıklarıdır.

914 TL yardım maaşı için aranan şartlar nelerdir?

914 TL yardımlarından yararlanabilmek için;

Ebeveynlerinizden birinin vefat etmesi,

Ebeveynlerden birinin yüzde 40 veya üzeri engelli olması,

Emeklilerde banka promosyonları nelerdir?

Kişinin sosyal güvencesi olmaması gerekmektedir.

Bankalar emekli promosyon kampanyalarını birer birer açıklarken ödemeler de yapılmaya başlandı. İlk etapta üç yıl önce promosyon ödemesi almaya hak kazanmış olan emekli vatandaşlar geçtiğimiz üç yıllık süre sonrasında yeniden promosyon ücreti alabilecek.

Emekli aylıkları 1500 TL’ye kadar olanlara 500, 1500 – 2 bin 500 TL arası olanlara 625 TL, 2 bin 500 TL üstü maaş alanlara 750 TL promosyon ödemesi yapılacak.

İlerleyen dönemde 13 milyon emekli için toplamda 9 milyar TL promosyon ödemesi yapılacak. Emeklilere verilecek promosyon tutarı ilk kez 3 yıl önce kararlaştırıldı.

1000 TL aylık alanlar için 300,

1000 – 2000 TL aylık alanlara 375,

2 bin TL ve üzeri aylık alanlaraysa 450 TL promosyon ödemesi yapılacak.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası ve SGK arasındaki protokol kapsamında emekli aylıkları 1500 TL’ye kadar olanlara 500, 1500 – 2500 TL arasında olanlara 625, 2500 TL ve üzerinde olanlara ise 750 TL promosyon ödemesi yapılacak.

Halkbank ve İş Bankası

Halkbank ile İş Bankası’nın uygulayacağı promosyon tarifesi ortaya çıktı. Halkbank’ın yaptığı açıklamalarda promosyon tutarı 1500 TL’ye kadar olanlara 500, 1500 – 2500 TL arası olanlara 625, 2500 TL ve üstü maaşlarda ise 750 TL olacak.