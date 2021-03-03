Vakıfbank'tan KOBİ'lere 250 milyon dolarlık destek paketi

Vakıfbank, KOBİ’lere yönelik geniş kapsamlı destek projesi hazırladı. Bu proje ile birlikte KOBİ’lerin işletme ihtiyaçlarının ve yatırımlarının finanse edilmesi bunun yanı sıra salgından ötürü etkilenen firmaların da uyum sürecine destek verilmesi hedeflenmektedir.

Son bir senedir mücadele edilen pandemi nedeni ile ekonomik açıdan etkileri azaltmak amacı ile Dünya Bankası ile anlaşma yapan VakıfBank, işletmeler için hazırladığı paketlerle gerçek anlamda sektöre destek olacak. Salgın Destek Paketi adı altında yapılacak bu işte Dünya Bankası KOBİ tanımına uyan 250’nin altında çalışanı olan gerçek ve tüzel kişilerin işletmeleri programdan yararlanabilecek.

Konu ile alakalı Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih bazı açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamalar kapsamında şu ifadeleri kullandı:

“Küresel anlamda belirsizliklerin devam ettiği bu süreçte Dünya Bankası ile yıllardır devam eden iş birliğimizin devamı niteliğinde uygun maliyetli ve uzun vadeli yeni bir kaynak getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu aynı zamanda VakıfBank’ın uluslararası kalkınma bankaları özelinde tek seferde sağladığı en büyük montanlı kredi olma özelliğini de taşıyor” dedi. Üstünsalih, “Paket kapsamında bir firma tek seferde 3 milyon dolar ve muadili TL, Euro azami kredi kullanabilirken, bu tutar toplamda ise 6 milyon dolar ve muadili TL, Euro olabilecek.”

İlgili destek doğrultusunda yıllık olarak cirolardaki düşüler baz alınarak salgın sürecinden en çok etkilenen KOBİ’lere, kadın girişimcilere, genç işletmelere, kalkınmada öncelikli yörelerde faaliyet gösteren firmaların desteklenmesinin hedeflendiği açıklandı.

Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar açıklamalarına şu ifadelerle devam etti:

“İnanıyorum ki bu kredilerimiz işletmelerimize iyi gelecek. Dünya Bankası’ndan sağladığımız toplam 250 milyon dolarlık kaynağın 100 milyon dolarlık kısmı, SADEK-Kadın İşletmesi, 5 yaşa kadar işletme ve gelişen bölge işletmesi özelliği taşıyanlara, 125 milyon dolarlık kısmı ise SADEK-diğer işletme özelliği taşıyan işletmelere kullandırılacak. Kaynağın 25 milyon dolarlık kısmı ise ‘Salgın Destek Paketi’nden faydalanabilecek işletmelere kullandırılacak.”

Üstünsalih, Salgın Destek Paketi doğrultusunda kredi vadesi süresince istihdamını koruyabilen ve artıran işletmelere kredi vade yapısında teşvikler verileceğini de belirtti. Bu konu ile alakalı şu açıklamada bulundu:

“Kredi vadesi boyunca istihdam sayılarını koruma veya artırmayı taahhüt eden firmalarımıza, 60 ay vadeye kadar aynı faiz oranlarıyla kullandırım yapacağız. Böylelikle istihdamın korunması ve artırılması konusunda da hedefimize ulaşmayı amaçlıyoruz”

Bunların yanı sıra salgın nedeni ile şartlara uyum sağlayabilmek adına farklı sağlık önlemleri alan veya alacak olan, salgın şartları için gerekli ve uygun dijital ve inovatif çözümler geliştiren veya geliştirecek olan işletmelerin de destekten yararlanacağı söylendi.

Salgın sebebi ile işyerlerinin dezenfekte edilmesi, çalışanların sağlıklı olmaları için yapılan düzenlemeler, sosyal mesafeyi sağlayabilmek adına iyileştirmeler yapan, salgına karşı dijitalleşme ve otomasyonunu artıran ürünler hazırlama gibi işlemlerin aşamasında harcamalar yapılması da yer almaktadır.