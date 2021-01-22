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VakıfBank'tan dev destek! 40 milyar TL'lik yeni kredi paketi hazırlandı

Yerli üretime destek vermek ve istihdamın korunmasını sağlamak adına VakıfBank imalat firmalarına ve ihracatçılara 40 milyar TL'lik yeni kredi paketi hazırlandığını duyurdu. Söz konusu kredi paketi faizlerinde ise Merkez Bankasının açıkladığı politika faiz oranına bağlı olarak aşağı yönlü bir değişim uygulanacağı belirtildi.

22 Ocak 2021 Cuma 11:21
VakıfBank'tan dev destek! 40 milyar TL'lik yeni kredi paketi hazırlandı
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Türkiye'nin Kamu Bankalarından Vakıfbank, yerli üretime destek vermek için başlattığı destek paketleri çalışmalarını tamamladı. Türkiye'de imalat yapan firmalar başta olmak üzere tüm işletmelerin de kullanabileceği yeni kredi paketinin hazırlandığını açıklayan banka yönetimi kredi paketinin 40 milyar TL büyüklüğünde olacağını duyurdu.

Ekonomiye destek ve özellikle istihdama katkı sağlamak amaçlı hazırlanan kredi paketi stratejik öneme sahip sektörlerde faaliyetlerde bulunan firmalara yönelik olduğu ve sektör içerisinde söz konusu kredi desteğinin bir ilk olduğu belirtildi. Merkez Bankasının açıkladığı para politikası faizlerine bağlı olarak aşağı yönü değişim sağlayacak kredi paketi faizlerinin kredi vadelerinin süresi boyunca da yukarı yönlü bir artış sağlamayacağı kaydedildi.

"YERLİ ÜRETİM VE YATIRIMLAR DEVAM ETSİN İSTİYORUZ"

Söz konusu destek paketine ilişkin bir açıklama yapan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, daha öncesinde olduğu gibi bugün de üretici de dahil her kesimin yanında olduklarını belirterek ülkesinde yerli üretim yapmaktan  vazgeçmeyen, ihracatlarıyla ülkesine katkılar sağlayan firmaların kendileri için çok özel olduklarını söyledi.

Hazırlanan yeni kredi paketi desteği ile birlikte imalat ve ihracat yapan firmalara faaliyetlerinden vazgeçmemeleri için bir destek olmayı hedeflediklerini söyleyen Üstünsalih, kredi paketinde belirlenen faiz oranlarının da TCMB'nin politika faizine endeksli olarak kullandırılmasına ve yine TCMB politika faizi düşmesi durumunda faiz oranlarının da düşeceğini kaydetti.



Son Güncelleme: 22.01.2021 11:21
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VakıfBank40 Milyar KrediDestek PaketiKredi Başvurusu
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