VakıfBank'tan dev destek! 40 milyar TL'lik yeni kredi paketi hazırlandı

Türkiye'nin Kamu Bankalarından Vakıfbank, yerli üretime destek vermek için başlattığı destek paketleri çalışmalarını tamamladı. Türkiye'de imalat yapan firmalar başta olmak üzere tüm işletmelerin de kullanabileceği yeni kredi paketinin hazırlandığını açıklayan banka yönetimi kredi paketinin 40 milyar TL büyüklüğünde olacağını duyurdu.

"YERLİ ÜRETİM VE YATIRIMLAR DEVAM ETSİN İSTİYORUZ"

Ekonomiye destek ve özellikle istihdama katkı sağlamak amaçlı hazırlanan kredi paketi stratejik öneme sahip sektörlerde faaliyetlerde bulunan firmalara yönelik olduğu ve sektör içerisinde söz konusu kredi desteğinin bir ilk olduğu belirtildi. Merkez Bankasının açıkladığı para politikası faizlerine bağlı olarak aşağı yönü değişim sağlayacak kredi paketi faizlerinin kredi vadelerinin süresi boyunca da yukarı yönlü bir artış sağlamayacağı kaydedildi.

Söz konusu destek paketine ilişkin bir açıklama yapan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, daha öncesinde olduğu gibi bugün de üretici de dahil her kesimin yanında olduklarını belirterek ülkesinde yerli üretim yapmaktan vazgeçmeyen, ihracatlarıyla ülkesine katkılar sağlayan firmaların kendileri için çok özel olduklarını söyledi.

Hazırlanan yeni kredi paketi desteği ile birlikte imalat ve ihracat yapan firmalara faaliyetlerinden vazgeçmemeleri için bir destek olmayı hedeflediklerini söyleyen Üstünsalih, kredi paketinde belirlenen faiz oranlarının da TCMB'nin politika faizine endeksli olarak kullandırılmasına ve yine TCMB politika faizi düşmesi durumunda faiz oranlarının da düşeceğini kaydetti.