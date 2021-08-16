Vakıfbank ve Türkiye İş Bankası'ndan faizsiz 5000 TL!

Türkiye İş Bankası ve Vakıfbank, acil para ihtiyacı olan vatandaşlara müjdeli haberi verdi. İki banka da online alışveriş sitesi n11.com ile anlaşma imzalayarak faizsiz 5000 TL’lik dijital ihtiyaç kredisi fırsatını duyurdu. Peki bu dijital kredi kampanyasına nasıl başvurulur?

Vakıfbank’ın n11.com Dijital Kredi Kampanyası’na Nasıl Başvurulur?

Türkiye İş Bankası’nın n11.com Dijital Kredi Kampanyası’na Nasıl Başvurulur?

Vakıfbank, n11.com sitesinde kullanılmak üzere 750 TL ila 30 bin TL arasında değişen alışverişler için dijital kredi veriyor. Faizsiz olacak bu kredide 36 aya varan vade seçeneği ön plana çıkıyor. Ödemeler ise Vakıfbank ile Öde bölümünde yapılabiliyor. Başvurular Vakıfbank’ın şubelerinden, intenet sitesinden ve mobil bankacılık uygulamasından alınıyor.

Türkiye İş Bankası, online alışveriş sitesi n11.com ile yaptığı anlaşma çerçevesinde 500 TL ile 5000 TL arasında faizsiz kredi imkanı sağlıyor. Kampanyada 3 aya varan vade seçeneğinin yanı sıra uygun taksit koşulları da vatandaşın yüzünü güldürecek gibi görünüyor. Başvurular Türkiye İş Bankası’nın şubelerinden, intenet sitesinden ve mobil bankacılık uygulamasından kabul ediliyor.