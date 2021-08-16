İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Sigara kullananlar dikkat! Antikor oluşumunu engelliyor..
Son Dakika
Sigara kullananlar dikkat! Antikor oluşumunu...
Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların ne zaman açılacağını duyurdu!
Son Dakika
Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut...
İşsiz kalan vatandaşlara çift maaş ödemesi!
Son Dakika
İşsiz kalan vatandaşlara çift maaş...
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Ağustos ayı kira zammı belli oldu...
Son Dakika
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat!...

Vakıfbank ve Türkiye İş Bankası'ndan faizsiz 5000 TL!

Türkiye’nin tercih edilen bankaları Vakıfbank ve Türkiye İş Bankası’ndan faizsiz 5000 TL’lik kredi müjdesi geldi. Bu krediyle beraber vatandaşın yüzü güldü. İşte konuyla ilgili merak edilenler…

16 Ağustos 2021 Pazartesi 20:14
Vakıfbank ve Türkiye İş Bankası'ndan faizsiz 5000 TL!
Takip Et:

Türkiye İş Bankası ve Vakıfbank, acil para ihtiyacı olan vatandaşlara müjdeli haberi verdi. İki banka da online alışveriş sitesi n11.com ile anlaşma imzalayarak faizsiz 5000 TL’lik dijital ihtiyaç kredisi fırsatını duyurdu. Peki bu dijital kredi kampanyasına nasıl başvurulur?

Vakıfbank’ın n11.com Dijital Kredi Kampanyası’na Nasıl Başvurulur?

Vakıfbank, n11.com sitesinde kullanılmak üzere 750 TL ila 30 bin TL arasında değişen alışverişler için dijital kredi veriyor. Faizsiz olacak bu kredide 36 aya varan vade seçeneği ön plana çıkıyor. Ödemeler ise Vakıfbank ile Öde bölümünde yapılabiliyor. Başvurular Vakıfbank’ın şubelerinden, intenet sitesinden ve mobil bankacılık uygulamasından alınıyor.

Türkiye İş Bankası’nın n11.com Dijital Kredi Kampanyası’na Nasıl Başvurulur?

Türkiye İş Bankası, online alışveriş sitesi n11.com ile yaptığı anlaşma çerçevesinde 500 TL ile 5000 TL arasında faizsiz kredi imkanı sağlıyor. Kampanyada 3 aya varan vade seçeneğinin yanı sıra uygun taksit koşulları da vatandaşın yüzünü güldürecek gibi görünüyor. Başvurular Türkiye İş Bankası’nın şubelerinden, intenet sitesinden ve mobil bankacılık uygulamasından kabul ediliyor.


Son Güncelleme: 16.08.2021 20:14
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
N11.comTürkiye Iş BankasıVakıfBank
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamu işçisi ne kadar zam alacak? Kamu işçileri zam tutarı 2021
Kamu işçisi ne kadar zam alacak? Kamu işçileri zam tutarı 2021
Memur ve memur emeklisi zammı belli oldu mu?
Memur ve memur emeklisi zammı belli oldu mu?
Şahıs Şirketi nasıl kurulur? Şahıs Şirketi masrafları ne kadar?
Şahıs Şirketi nasıl kurulur? Şahıs Şirketi masrafları ne kadar?
Türkiye’de fiyat yükselişi sürüyor!
Türkiye’de fiyat yükselişi sürüyor!
Türkiye’de reel sektör güven endeksi Temmuz ayında yükselişe geçti
Türkiye’de reel sektör güven endeksi Temmuz ayında yükselişe geçti
Bankalar Emekliye 70 bin TL Kredi Veriyor!
Bankalar Emekliye 70 bin TL Kredi Veriyor!

Popüler Haberler

2021-2022 yılında yayın hayatına başlayacak olan yeni diziler ve yayınlanacağı kanallar hangileridir?
17 Ağustos 2021 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 17 Ağustos Salı at yarışı programı
TJK 16 Ağustos 2021 Pazartesi at yarışı sonuçları
Evde bakım maaşı Ağustos 2021 ödenmeye başladı mı? 16 Ağustos 2021 Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 15 Ağustos 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Nöbetçi Noter 15 Ağustos 2021 Pazar açık noterler listesi - 15 Ağustos 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Vakıfbank emekliye promosyon kampanyası ile emeklilere 750 TL promosyon ödemesi
Aşı olmayanlar için kısıtlama gelecek mi? Bakan Koca'dan yeni açıklamalar
Kamu işçisi ne kadar zam alacak? Kamu işçileri zam tutarı 2021
En kaliteli mikrodalga fırınlar hangileri?
Aşı zorunlu olacak mı? Bakan Koca duyurdu
Şok market kurban bayramı şeker ve çikolata fiyatları 2021
Kuru Otlar Üstüne ne zaman vizyona girecek? Kuru Otlar Üstüne filmi yayın tarihi ve fragmanı
E-devlet banka kredi notu sorgulama işlemleri nasıl yapılır? 2021 bddk kredi notu sorgulama
BİM, 2 Temmuz 2021 tarihli aktüel ürünler kataloğunu açıkladı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.