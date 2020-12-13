Uzman tahminlerine göre Asgari ücret zammı 2021 yılında ne kadar olacak?

Aralık ayında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılı asgari ücretini belirlemek için çalışmaktadırlar.

2016 yılında Asgari ücret 30.0, 2017 yılında yüzde 7.9, 2018 yılında yüzde 14.2, 2019’da yüzde 26.1 ve 2020 yılında yüzde 15 oranında arttırılmıştı.

TÜFE’ye ( Tüketici Fiyat Endeksi) göre, yıllık olarak 2015 yılında yüzde 8.81, 2016 yılında yüzde 8.53, 2017’de yüzde 11.92, 2018 yılında yüzde 20.30 ve 2019 yılında ise yüzde 11.84 oranında artı olduğu tespit edilmiştir.

Asgari ücret artışlarının geçmiş zamanlardaki orta vadeli programların enflasyonlarına göre yapılmayacağını belirtti. 2020-2022 yıllarını kapsayan ve geçen yıl yayımlanmış olan OVP’de fiyat istikrarını düzenlemek için alınan tedbirler kapsamında “Kamunun yönlendirdiği bazı fiyat ve ücretlerde geçmiş enflasyon yerine programdaki enflasyon hedeflerine göre ayarlamalar yapılacağı, böylece enflasyonda atalet etkisinin sınırlandırılacağı”na yer verilmiştir.

Bu yılı kapsayan 2021-2023 için yayımlanan OVP’de “Mali disiplin korunacak şekilde, yönetilen/yönlendirilen fiyatlar ve vergi düzenlemeleri geçmiş enflasyona endeksleme davranışının azaltılmasına yardımcı olacak şekilde belirlenecektir” şeklinde ifade edilmiştir. Bura ise ücret artışları konusunda geçmiş enflasyonların dikkate alınmayacağına dair bir paragrafa yer verilmedi.

2021 Asgari Ücret ne kadar olacak?

Programa göre enflasyon oranının tahmini 2020 yılı için yüzde 10.5 oranında, 2021 yılı için bu beklenti yüzde 8.0 olarak belirlenmiştir. Merkez Bankası 4. Enflasyon Raporu’nda 2020 yılının enflasyon tahmini yüzde 12.1 olarak, 2021 yılı içinse yüzde 9.4 olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda 2021 memur maaşları ve kamu işçilerin maaşlarına da yüzde 3+3 oranında artış yapılacağı bekleniliyor.

Yıl sonuna gelmemiz ile birlikte Asgari ücret ne kadar olacağı merak konusu olup gündemdeki yerini almıştır. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ücrette ne kadar artış yapacağı merak ediliyor. Söylemlere göre ücrette yapılacak artışlar şu şekildedir;

Orta Vadeli Programın 2021 enflasyon hedefine göre: 2021 yılı için yüzde 8 olacağı düşünülüyor. Eğer asgari ücrette yüzde 8 oranında artış olursa brüt asgari ücret 3.178 TL net asgari ücret ise 2.510 TL olabilir.

Merkez Bankası 2021 enflasyon hedefine göre: Yüzde 9.4 oranında olursa, brüt asgari ücret 3.220 TL net asgari ücret ise 2.542 TL olabilir.

TCMB’nin 2021 enflasyon hedefine göre refah payı eklendiğinde: 2021 yılı için refah payı 3 puan olarak eklenirse yüzde 12.4 oranında artış gerçekleştirilirse brüt asgari ücret 3.308 TL net asgari ücret ise 2.612 TL olabilir.

2020 Asgari Ücretini çoğu vatandaş tam alamadı bile

Hem Covid-19 sebebi ile hem de Türkiye’nin içsel sorunlarından dolayı zor bir süreçten geçiyoruz. 2020 yılında belirlenen asgari ücret tutarını tam olarak ilk üç ay içinde almışlardır. Dördüncü ayda ise 3.5 milyona yakın işçi kısa çalışma ödeneğinden faydalandıklarından dolayı tam asgari ücret alamadılar. Bu sorun sonraki aylarda da devam etti sayılar azalmış olsa da tam ücret alamayan vatandaşlar var.