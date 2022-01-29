Uzaktan kimlik tespiti ile hesap açma işlemleri

Ülke geneli Covid-19 salgını ile beraber intenet üzerinden işlemlerimizi gerçekleştirmeye başladık. Online hizmetlerin epey ilgi gördüğü bu süreçte yüz yüze yapılan işlemlerin en aza indirilmesi için çalışmalar devamlılığını sürdürmekte.

Birçok vatandaşımızın beklediği o haber Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan geldi. 1 Mayıs tarihinden itibaren Türkiye geneli bankacılık tarafından yapılması gereken işlemler için şubeye gitmeye gerek kalmadan elektronik ortamdan bütün işlemler gerçekleştirilebilecek. Resmi açıklama sonra beklenen resmi gazete yayınlanması da bugün itibariyle gerçekleştirilecek.

Uzaktan kimlik tespiti için gerekli olanlar

Alınan kararlar doğrultusunda bankalar yeni bir düzenlemeye giriş yaptı. Gerçek hayata geçen bu karar sayesinde herhangi bir bankanın müşteri olabilmek için bankaya gitmek gerekmemekte. Bunun yanı sıra ıslak imza devri de geri de kaldı. Uzaktan kimlik tespit işlemleri ile bankaların müşterisi olmak çok kolay. Mobil cihazlar ve bilgisayar aracılığı ile işlemler gerçekleştirilebilecek. Yeni bir döneme giriş yapan bankaların bu süreci nasıl yönetmesi gerektiğine dair Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile gerekli hazırlıkları tamamladı. Alınan bu önemli karar Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bankaların yeni bir işe adım atması ile yönetmelik ile bankalar arasında müşteri kazanmak adına yapılan uzaktan kimlik uygulaması gerçek hayata geçilmiştir. Sunulacak bu sistemlere dair usul ve esasların belirlenmesi bekleniyor.

Diğer yandan yapılması zor olarak bilinen ıslak imzanın kaldırılarak elektronik ortam da telefon üzerinden isteğinizin bildirilmesi üzerine mesafeli sözleşme bildirgesinin yenilenmesi ile birlikte düzenlemeler bekleniyor.

Bankaya gitmeye gerek kalmadı her şey elektronik ortamda

Herkesin istediği bankanın müşterisi olabilmesi için yürürlüğe giren uzaktan kimlik tespiti için mobil bankacılık ve telefon hizmetlerinden yararlanabilir. Bu sistemden yararlanabilmek için gerekli olan bilgiler şu şekilde;

Resmi gazete de yayınlanarak 1 Mayıs 2021 tarihinde yürürlüğe giren bu sistemde Türkiye geneli geçerli olan tüm bankaların uygulayacağı işlem, şubelere gitmeden elektronik ortam da istenilen bankanın müşterisi olmak. Uzaktan tespit işlemi bankalar tarafından görüntülü konuşma ile gerçekleştirilecek. Bu yapılacak olan yeni sistemler daha fazla verim alacağını düşünen bankalar salgın dönemi için de gerekli olduğunu söylüyor. Müşteri olmak için ıslak imza şartı kalkarak dijital ortamdan kolaylıkla müşteri olunabilecek.

Bankaya gitmeden adres ve bilgiler teyit edilecek

İleri dönemde gerçekleştirilmesi beklenen başka bir uygulama ise Neobank olarak isimlendirilen yeni banka lisanslamasıdır. Artık bankacılık işlemlerin kolaylığı düşünülürse yoğun ilginin artacağı döneme giriş yapılıyor olabilir.

Yeni başlatılan bu yöntemde bankaya gidilerek yapılan bütün işlemler uzaktan kimlik tespitinde de yapılacaktır. Gerekli olan bütün bilgiler doğrulanarak kişi hakkında bilgilere ulaşılır. Fakat bankaya gidildiğinde alınan ıslak imza şartı bu yöntem ile kaldırıldı. Müşteri olmak isteyen vatandaşlarımızın bütün adres bilgileri sadece banka tarafından değil İçişleri Bakanlığı tarafından da teyit edilerek kayıt altına alınacak. Müşteri bilgileri saklanması ve teyit edilmesi konusunda titizlikle çalışılacak bir uygulama söz konusu olmuştur. Bütün bilgiler çok iyi imkanlarla muhafaza edilecektir.

Hesabın işlem hacmi aşaması

Müşterinin herhangi bir kötü niyet belirtilerine terörün finansmanının önlenmesi adına gerekli tedbirler alınarak işlemler devam eder. Kişinin gelirleri hesaplanarak ödemesi olanak olan hesap planı hazırlanır ve ona gör bütçe hazırlanır. İstenilen miktar için mal varlığı ya da teminat gösterilebileceklerin belgelendirilmesi şart koşulmuştur. Uzaktan tespit işlemlerinde herhangi bir kötü niyet belirlendiği an 5549 sayılı Kanun’da belirlenen cezalar uygulanacaktır.

Uzaktan tespit için yapılması gerekenler

Müşterisi olmak istediğiniz bankanın öncelikle mobil uygulamasını ya da intenet üzerinizden istenilen bankanın web sitesine giriş yapınız. Banka tarafından görüntülü aranmadan önce gerekli başvuru formu doldurulması gerekmekte.

Yeni uygulamaya geçilen sistem için öncelikle akıllı telefon ve yeni T.C. Kimlik kartınınız olmalı

Kimlik kartında herhangi bir hasar görme durumundan uzaktan kimlik tespiti yapılamaz.

Müşterisi olmak istediğiniz bankanın mobil bankacılığını ya da web sitesine giriş yapınız.

Banka tarafından görüntülü arama yapıldığında herhangi bir yüzde güneş gözlüğü, maske ya da yüzün tanınmasını engelleyecek unsur olmamalı.

Gerekli olan işlemleri bilgisayar üzerinden yapıyor olursanız dahi kendinize ait cep telefonunuzun yanında bulunması gerekmekte.

Banka tarafından telefonlarda bulunan NFC kullanımı istenebilir. Daha öncesinde bunu kullanabilmeyi öğrenin.

Kimlik tespitinde doğruluk için açmak istediğiniz hesaba başka banka tarafından para transferi yapmanız istenebilir.

Formda doldurulan yerlerin eksiksiz ve doğru olduğuna dikkat edin.

Bankacı tarafından tarafınıza yöneltilen sorulara net cevap verin.

Görüntülü konuşmada herhangi bir kesinti ve seslerde farklılık olmamasın dikkat edin.

Banka ile yapılan görüntülü konuşmada istenilen bilgiler tamamlandıktan sonra üçüncü kişi ile bilgi paylaşımı yapmayın.

Yüksek güvenlik tedbirleri ve müşteri temsilcilerine özel eğitim

Yeni yürürlüğe giren uzaktan kimlik tespiti işlemleri görüntülü şekilde gerçekleştirilirken bu süre zarfında herhangi bir kötü niyet için alınan tedbirler doğrultusunda güvenlikten sorumu olacaklar.

Görüntülü görüşme uçtan uca güvenli olacak

Bu aşamada dikkat edilmesi gereken hususlar göz önünde bulundurularak olası kötü niyetleri için görüntülü konuşma sırasında müşteri ile biyometrik fotoğraf alınarak karşılaştırılma yapılır. Uçtan uca güvenlik sistemi ile görüşmeler tamamlanır. Kişinin yüzünde tanımlama işlemi yapılır.

Engelli kişiler için gerekli eğitimleri almış müşteri temsilcileri olacak

Başvuru formunda müşterinin engelli olduğu belirtilerek görüntülü konuşma sırasında engelli müşteriler için eğitim alan temsilci ve yanında işlemleri gerçekleştirecek müşteri temsilci olmaktadır.

Uzaktan kimlik tespiti yapılan kişiler özel risk profilinde izlenecek

İleri zamanda sorunların yaşanamaması adına uzaktan kimlik tespiti ile bankanın müşterisi olanlar için özel olarak risk profili olarak belirlenerek izlenimler devam edecek.

Bu süreç içerisinde gerçekleşmiş görüntülü konuşmaların yanı sıra belirlenen tutar ve kişiler için kontrol yöntemleri belirlenecek. Uzaktan kimlik tespiti yapıldıktan sonra denetimler devam edecek şekilde tüm olası durumlar karşısında önemler alınır. Her bir para çekimi ya da yapılan işlemler kayıt altına alınacak.