Uzaktan banka hesabı nasıl açılır? 2021 Bankaya gitmeden hesap açma işlemleri

Uzaktan banka müşterisi olma ve hesap açma

Uzaktan kimlik tespiti için mutlaka T.C. Kimlik Kartı ve akıllı telefonunuz bulunmalıdır.

Kimlik kartı üzerindeki bilgiler okunabilir olması gerekir. Hasar görmüş bir kimlik kartı ile işlem yapılamaz.

Hesap açmak istenilen bankanın mobil uygulamasını cep telefonunuza indirin ya da banka sitesinin adresine girin.

Mobil uygulamayı indireceğiniz platformun güvenliğini ya da giriş yapacağınız bankanın intenet sitesi adresinin doğruluğunu kontrol ediniz.

Banka tarafından bilgilerin doğrulanması gerçekleştirilmesinden sonra uzaktan kimlik tespiti işlemini gerçekleştirmek adına banka temsilcisi ile irtibata geçilecek. Bu sebeple bankanın uygulamasını kullanmaya başlamadan önce sakin ve aydınlık bir ortam seçilmelidir.

Görüşe sırasında maske ve güneş gözlüğü gibi yüz tanımayı engelleyici unsurları kullanmayınız.

İşleminizi bilgisayardan yapacaksanız bile mobil telefonunuzu yanınızda bulundurun. Telefonun ön ve arka kameralarının çalıştığını ve intenet bağlantınızı kontrol edin. Görüşme sırasında kameralar açık olmalıdır.

Bankanız tarafından mobil telefonlardaki NFC (Yakın Alan İletişimi) özelliği kullanmanız istenebilir. Bu sebeple telefonunuzda NFC özelliğini hangi menü altında bulunduğunu ve nasıl açılacağını önceden öğrenin.

Doğrulama işlemi için hesap açmak istediğiniz banka, başka bir bankadaki hesabınızdan para transferi yapmanızı isteyebilir.

Bu işlemler sırasında başvuru formuna girdiğiniz bilgilerin güncel ve eksizsiz olması gerekir. Size yönetilen sorulara ise eksiksiz ve net cevaplar verin.

Görüntü ve ses kalitesinin, şüpheye yer bırakmayacak ve kimlik tespitinde herhangi bir kısıtlamaya imkan vermeyecek şekilde yeterli bir seviyede olduğundan emin olunuz.

Görüşme boyunca işlemler sadece sizin izniniz ile gerçekleştirilir. Bu sebeple hesap ve işlem güvenliğiniz için üçüncü bir kişiden yardım ya da destek almayınız.

Koronavirüs salgınından dolayı hareketliliği en aza indirmek için ülkemizde artıkşubelerine gitmeden uzaktan banka hesabı açılabilecektir. 1 Mayıs gününden itibaren geçerli olacak olan artık banka şubelerine gitmeden uzaktan banka hesabı açma uygulaması ile bankacılık alanında yeni bir döneme girilmiştir. Banka şubelerine gitmeden uzaktan banka hesabı açma uygulamasına ilişkin “Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yönetmelerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisi Kurulmasına İlişkin Yönetmelik” kararı 1 Mayıs 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu uygulama sayesinde bankalar uzaktan kimlik tespiti yaparak mobil cihazlar ve bilgisayar aracılığıyla müşterilerini kabul edebilecektir. Uzaktan banka müşterisi olmak ya daaçtırmak isteyen kişileri ilgilendirmek için Türkiye Bankalar Birliği (TBB) rehber niteliğinde bir infografik hazırlayıp bunu kamuoyuna sunmuştur. Uzaktan kimlik tespiti sürecinde görüntülü görüşme başlamadan hemen önce hesap açmak istenilen bankanın mobil uygulaması ya da banka intenet sitesi üzerinden elektronik ortamda doldurulan bir form ile başvuru yapılabilir.