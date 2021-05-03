Uzaktan banka hesabı nasıl açılır? 2021 Bankaya gitmeden hesap açma işlemleri

Uzaktan banka müşterisi olma ve hesap açma
- Uzaktan kimlik tespiti için mutlaka T.C. Kimlik Kartı ve akıllı telefonunuz bulunmalıdır.
- Kimlik kartı üzerindeki bilgiler okunabilir olması gerekir. Hasar görmüş bir kimlik kartı ile işlem yapılamaz.
- Hesap açmak istenilen bankanın mobil uygulamasını cep telefonunuza indirin ya da banka sitesinin adresine girin.
- Mobil uygulamayı indireceğiniz platformun güvenliğini ya da giriş yapacağınız bankanın intenet sitesi adresinin doğruluğunu kontrol ediniz.
- Banka tarafından bilgilerin doğrulanması gerçekleştirilmesinden sonra uzaktan kimlik tespiti işlemini gerçekleştirmek adına banka temsilcisi ile irtibata geçilecek. Bu sebeple bankanın uygulamasını kullanmaya başlamadan önce sakin ve aydınlık bir ortam seçilmelidir.
- Görüşe sırasında maske ve güneş gözlüğü gibi yüz tanımayı engelleyici unsurları kullanmayınız.
- İşleminizi bilgisayardan yapacaksanız bile mobil telefonunuzu yanınızda bulundurun. Telefonun ön ve arka kameralarının çalıştığını ve intenet bağlantınızı kontrol edin. Görüşme sırasında kameralar açık olmalıdır.
- Bankanız tarafından mobil telefonlardaki NFC (Yakın Alan İletişimi) özelliği kullanmanız istenebilir. Bu sebeple telefonunuzda NFC özelliğini hangi menü altında bulunduğunu ve nasıl açılacağını önceden öğrenin.
- Doğrulama işlemi için hesap açmak istediğiniz banka, başka bir bankadaki hesabınızdan para transferi yapmanızı isteyebilir.
- Bu işlemler sırasında başvuru formuna girdiğiniz bilgilerin güncel ve eksizsiz olması gerekir. Size yönetilen sorulara ise eksiksiz ve net cevaplar verin.
- Görüntü ve ses kalitesinin, şüpheye yer bırakmayacak ve kimlik tespitinde herhangi bir kısıtlamaya imkan vermeyecek şekilde yeterli bir seviyede olduğundan emin olunuz.
- Görüşme boyunca işlemler sadece sizin izniniz ile gerçekleştirilir. Bu sebeple hesap ve işlem güvenliğiniz için üçüncü bir kişiden yardım ya da destek almayınız.
Son Güncelleme: 03.05.2021 15:02