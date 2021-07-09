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Üreticiler için 420 milyon liralık destek ödemeleri bugün hesaplara yatırıldı!

Üreticiler için devlet tarafından ayrılan destek ödemeleri hesaplara yatırılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaklaşık 420,5 milyon lira tutan ödemelerin liralık destek ödemelerinin bugün hesaplarda olacağını söyledi.

09 Temmuz 2021 Cuma 10:29
Üreticiler için 420 milyon liralık destek ödemeleri bugün hesaplara yatırıldı!
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Çiftçilerin merakla bekledi destek ödemleri için müjdeli haber geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklamada üreticiler için devletin sunduğu destek ödemelerini bugün başlattıklarını duyurdu.

Toplamda 420 milyon 412 bin tutan destek ödemelerinin bugün üreticilerin hesaplarında olacağını söyleyen Bakan Pakdemirli, hububat ve baklagilin yanı sıra tane mısır üretiminde gerçekleşen fark ödemeleri destekleri kapsamında 15 ayrı ilde yaklaşık 18 bin 787 üreticimize 57 milyon 892 bin 611 lira bir ödeme yapılacağını bildirdi.

Bakan Pakdemirli ayrıca çay budama tazminatı için 302 milyon 215 bin 668 lira, çay budama masrafı için de 4 milyon 353 bin 78 lira ödemelerin hesaplarda olacağını aktararak  bitki karantinası kapsamında alınan 600 işletmeye 24 milyon 251 bin lira, AR-GE desteği ile ilgili sunulan 48 projeye de toplam 8 milyon 26 bin lira bir aktarım yapılacağını belirtti.

Toplamda 420 milyon 412 bin liralık destekleme ödemesi yapılacağını bildiren Bakan Bekir Pakdemirli, ödemelerin bugün üreticilerimizin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.


Son Güncelleme: 09.07.2021 10:29
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