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Üniversite olan şehirlerde kiralık ev fiyatları ne kadardan başlıyor? Üniversite öğrencileri araştırmaya başladı!

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite öğrencileri şehirlerde kiralık ev fiyatları ne kadardan başladığını araştırmaya başladı. İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir ve daha pek çok ilde güncel kira fiyatları listesi.

28 Ağustos 2020 Cuma 20:57
Üniversite olan şehirlerde kiralık ev fiyatları ne kadardan başlıyor? Üniversite öğrencileri araştırmaya başladı!
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YKS’de ter döken adaylar tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kiralık ev arayışı içerisine girdiler. Pandemi sebebiyle aileler yüz yüze eğitimlerin başlayacağı tarihi kestiremediklerinden kiralık daire talepleri sonuçlar duyurulmasına karşın sınırlı kalmaya başladı.

Üniversite öğrenciler için en ucuz kiralık daire fiyatları

26 ilde yapılan kiralık daire fiyatları raporuna göre 72 yerleşim bölgesinde 2+1 daire tipindeki 100 m2 dairelere talep edilen kira tutarı minimum 600 TL iken, en yüksek 3 bin 200 TL oldu.

En ucuz kira Eskişehir, en pahalı İstanbul’da

Araştırmalara göre üniversite öğrencileri için en ucuz kira isteyen il ve ilçe Eskişehir Tepebaşı Sütlüce oldu. 2019 yılında 550 TL olan kiralama bedeli 2020 yılında 600 TL oldu. Beşiktaş’ta oturmak isteyen öğrenciler ise aylık 3 bin 200 TL ödeme yapacak. Kadıköy’deki daireler 3 bin 100 TL’den başlarken, Kartal’daki daireler 850 TL’den başlıyor.

Ankara’da kiralık evler ise ortalama 1200 TL ila 1800 TL arasında değişiklik gösteriyor.  

Ağustos 2020 kiralık daire fiyatları

Bursa 1.050 TL / 1.750 TL

Gaziantep 1.450 TL / 1.550 TL

Adana 950 TL / 1.700 TL

Hatay 900 TL / 1.150 TL 

Mersin 1.300 TL / 1.500 TL

Kahramanmaraş 800 TL / 900 TL

Trabzon 750 TL / 975 TL

Kırıkkale 750 TL / 1.050 TL

Eskişehir 600 TL / 850 TL


Sivas 800 TL / 950 TL

Diyarbakır 800 TL / 950 TL

Kayseri 700 TL / 800 TL

Şanlıurfa 650 TL / 750 TL

Çorum 675 TL

Malatya 750 TL

Konya 1.100 TL / 1.150 TL

Osmaniye 670 TL

Nevşehir 700 TL

Erzurum 900 TL

Antalya 1.100 TL / 1.350 TL 

Aydın 1.300 TL / 1.400 TL

Denizli 1.000 TL / 1.900 TL

Muğla 1.400 TL / 1.700 TL 

 



Son Güncelleme: 28.08.2020 20:57
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Anahtar Kelimeler:
Kiralık EvKiralık Ev Fiyatları
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